В субботу, 27 марта, в Малаге на домашней арене местного одноименного испанского клуба – стадионе «Ла-Росаледа» - состоится матч группы G квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Норвегии примет сборную Турции.

Сборная Норвегии

Подопечные шведского тренера Ларса Лагербака старт в отборочном турнире чемпионата мира в Катаре взяли в гостях у сборной Гибралтара. Хозяева оказались к скандинавам чрезмерно гостеприимны, и те увезли домой крупную победу со счетом 3:0.

До почина в квалификации ЧМ-2022 норвежская дружина осенью прошлого года предприняла попытку штурмовать повышение в классе из дивизиона В в дивизион А в Лиге наций УЕФА. Играя в квартете 1, «сверла» не смогли потягаться лишь с командой Австрии. В шести матчах турнира команда Норвегии одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и дважды проиграла. Как следствие, с 10 очками в активе она финишировала второй. Австрийцы заняли первую позицию с 13 пунктами и стали обладателями путевки в дивизион А розыгрыша.

Сборная Турции

Команда Шенола Гюнеша нынешнюю квалификацию на ЧМ-2022 начала дома поединком со сборной Нидерландов. Турки не были фаворитами матча, но смогли выиграть – 4:2. Этот результат стал одной из главных неожиданностей стартового тура евроотбора.

На старт же квалификационного турнира чемпионата мира в Катаре сборная Турции вышла после провальной кампании в дивизионе В Лиги наций УЕФА, состоявшейся осенью прошлого года. В квартете под номером 3 евроазиаты умудрились финишировать последними, и будущий розыгрыш турнира будут вынуждены провести в дивизионе С. В шести встречах парни Гюнеша одержали одну победу, три раза сыграли вничью и дважды проиграли. В результате с 6-ю набранными очками они расположились позади сборной Сербии, имея худшие дополнительные показатели, чем у балканцев.

История встреч

Соперники провели между собой 6 официальных и два товарищеских матча. Спарринги были сыграны еще в 2000 и 2001 годах. В них вначале выиграли норвежцы (2:0), а затем состоялась ничья (1:1).

Что до официальных встреч, то в них на счету у скандинавов одна победа, у турок – четыре. Еще один поединок завершился вничью. В последний раз сборные пересекались в отборе на Евро-2008. В домашней для сборной Турции игре, которая состоялась во Франкфурте, была зафиксирована ничья 2:2, а в Осло в повторной встрече победили гости – 2:1.

Ориентировочные составы:

Норвегия: Ярштайн, Свенссон, Айер, Страндберг, Алисами, Хауге, Торстведт, Мидтше, Эльюнусси, Холанд, Сорлот.

Турция: Чакир Угурджан, Зеки Челик, Озан Кабак, Чаглар Сеюнджю, Мерас Умут, Туруч Дениз, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Кенан Караман, Йылмаз Бурак.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

27 марта, суббота