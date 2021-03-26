ПАВЕЛКО: «Назначение Монзуль – достижение Комитета арбитров и Лучано Лучи»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Катерины Монзуль главным арбитром матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов:

«Новое высокое достижение украинского арбитража! Екатерина Монзуль станет одной из двух женщин-арбитров, которые рассудят матчи отбора чемпионата мира среди мужских сборных впервые в истории мирового футбола.

Искренне радуюсь за Монзуль. Это назначение – абсолютно закономерное признание со стороны ФИФА ее высокого профессионализма и эффективной работы Комитета арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи.

Гордимся Екатериной. Желаю нашему арбитру новых исторических достижений в профессиональной карьере».