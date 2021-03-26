ПАВЕЛКО: «Назначение Монзуль – достижение Комитета арбитров и Лучано Лучи»

Украинка будет работать на матче ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарер

  • 26.03.2021 23:59
  • 688 просмотров
  • 6 комментариев
ПАВЕЛКО: «Назначение Монзуль – достижение Комитета арбитров и Лучано Лучи»
© Facebook. Монзуль и Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Катерины Монзуль главным арбитром матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов:

«Новое высокое достижение украинского арбитража! Екатерина Монзуль станет одной из двух женщин-арбитров, которые рассудят матчи отбора чемпионата мира среди мужских сборных впервые в истории мирового футбола.

Искренне радуюсь за Монзуль. Это назначение – абсолютно закономерное признание со стороны ФИФА ее высокого профессионализма и эффективной работы Комитета арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи.

Гордимся Екатериной. Желаю нашему арбитру новых исторических достижений в профессиональной карьере».

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.03.2021 01:05
    0
    Павелку огласите весь список, а то Катя да Катя
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 27.03.2021 01:03
    0
    мда "достижение" для страны....почти как выиграть чемпионат мира....от же клоун..премию небось выписал себе и штабу, за достижения
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    zaza1986
      zaza1986, 27.03.2021 00:27
    +2
    Катерина Монзуль, як арбіітр має мінус в тому, що кожен момент переглядає сама, а це приводить до сумнівів, щодо довіри арбітрам VAR, можливо має вказівки... Арбітри VAR зафіксували порушення, поза грою і т. д., потрібно їм вірити і не буде затримок по 4-5 хв. за епізод кожного матчу. В Європі за такі дії швидко зроблять висновки.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.03.2021 00:22
    0
    Скорей процветающей на Западе толерастии: metoo, sjw, body-positivity, black lives matter, gender equality и другим новомодным тенденциям. В противном случае зачем Лучи готовить бабу, а не мужика?
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    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.03.2021 00:19
    +8
    За Катрусю можно порадоваться, а этих бакланов во главе Павелки и Лучихуючи гнать в шею, у меня уже тошнит от них особенно этот старый ободранный слипой пёс
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    pricolist
    online
      pricolist, 27.03.2021 00:17
    +7
    Лучи великолепен. Столько наших арбитров работают на матчах лиги чемпионов, что аж голова кружится
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 27.03.2021 00:19
    +8
    За Катрусю можно порадоваться, а этих бакланов во главе Павелки и Лучихуючи гнать в шею, у меня уже тошнит от них особенно этот старый ободранный слипой пёс
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.03.2021 00:17
    +7
    Лучи великолепен. Столько наших арбитров работают на матчах лиги чемпионов, что аж голова кружится
    Ссылка
    zaza1986
      zaza1986, 27.03.2021 00:27
    +2
    Катерина Монзуль, як арбіітр має мінус в тому, що кожен момент переглядає сама, а це приводить до сумнівів, щодо довіри арбітрам VAR, можливо має вказівки... Арбітри VAR зафіксували порушення, поза грою і т. д., потрібно їм вірити і не буде затримок по 4-5 хв. за епізод кожного матчу. В Європі за такі дії швидко зроблять висновки.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 27.03.2021 01:05
    0
    Павелку огласите весь список, а то Катя да Катя
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 27.03.2021 01:03
    0
    мда "достижение" для страны....почти как выиграть чемпионат мира....от же клоун..премию небось выписал себе и штабу, за достижения
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 27.03.2021 00:22
    0
    Скорей процветающей на Западе толерастии: metoo, sjw, body-positivity, black lives matter, gender equality и другим новомодным тенденциям. В противном случае зачем Лучи готовить бабу, а не мужика?
    Ссылка
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