ПАВЕЛКО: «Назначение Монзуль – достижение Комитета арбитров и Лучано Лучи»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Катерины Монзуль главным арбитром матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Австрии и Фарерских островов:
«Новое высокое достижение украинского арбитража! Екатерина Монзуль станет одной из двух женщин-арбитров, которые рассудят матчи отбора чемпионата мира среди мужских сборных впервые в истории мирового футбола.
Искренне радуюсь за Монзуль. Это назначение – абсолютно закономерное признание со стороны ФИФА ее высокого профессионализма и эффективной работы Комитета арбитров УАФ во главе с Лучано Лучи.
Гордимся Екатериной. Желаю нашему арбитру новых исторических достижений в профессиональной карьере».
Источник — Facebook
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