Не только Монзуль. Еще один украинский судья обслужит матч отбора на ЧМ

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч отбора на ЧМ-2022 между Северной Македонией и Лихтенштейном. Поединок состоится в воскресенье, 28 марта (начало – в 21:45 по Киеву).

Судьями на линии будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Отметим, что сборная Северной Македонии является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020.

Ранее назначение на матч отбора на ЧМ-2022 также получила бригада Екатерины Монзуль.