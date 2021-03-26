Не только Монзуль. Еще один украинский судья обслужит матч отбора на ЧМ

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч отбора на ЧМ-2022 между Северной Македонией и Лихтенштейном. Поединок состоится в воскресенье, 28 марта (начало – в 21:45 по Киеву).
Судьями на линии будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Виталий Романов.
Отметим, что сборная Северной Македонии является соперником Украины по групповому этапу Евро-2020.
Ранее назначение на матч отбора на ЧМ-2022 также получила бригада Екатерины Монзуль.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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