Виталий Сачко – в полуфинале челленджера в Швейцарии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) пробился в полуфинал челленджера в швейцарском Лугано.



В матче 1/4 финала украинец, стартовавший в квалификации, одолел шестого сеяного Романа Сафиуллина из России (№171 ATP).



Лугано. 1/4 финала

Виталий Сачко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:3



В полуфинале соперником украинца станет турок Алтуг Джеликбилек (№273 ATP), с которым Виталий выступал в паре на этом же турнире.

Ранее Сачко обыграл Сергея Стаховского.