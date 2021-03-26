Виталий Сачко – в полуфинале челленджера в Швейцарии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) пробился в полуфинал челленджера в швейцарском Лугано.
В матче 1/4 финала украинец, стартовавший в квалификации, одолел шестого сеяного Романа Сафиуллина из России (№171 ATP).
Лугано. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:3
В полуфинале соперником украинца станет турок Алтуг Джеликбилек (№273 ATP), с которым Виталий выступал в паре на этом же турнире.
Ранее Сачко обыграл Сергея Стаховского.
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Источник — Sport.ua
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