Виталий Сачко – в полуфинале челленджера в Швейцарии

В четвертьфинале украинец одолел шестого сеяного

  • 26.03.2021 18:47
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Виталий Сачко – в полуфинале челленджера в Швейцарии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№389 ATP) пробился в полуфинал челленджера в швейцарском Лугано.
 
В матче 1/4 финала украинец, стартовавший в квалификации, одолел шестого сеяного Романа Сафиуллина из России (№171 ATP).
 
Лугано. 1/4 финала
Виталий Сачко (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:4, 6:3
 
В полуфинале соперником украинца станет турок Алтуг Джеликбилек (№273 ATP), с которым Виталий выступал в паре на этом же турнире.

Ранее Сачко обыграл Сергея Стаховского

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Источник — Sport.ua

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