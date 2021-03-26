Александр ДЕНИСОВ: «Боснию и Финляндию нельзя сбрасывать со счетов»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал перспективы сборной Украины в отборочной группе на чемпионат мира-2022.

«Главная задача сейчас для Андрея Шевченко - понять, как быть дальше. Чего все мы хотим, о чем все говорят - может ли Украина побороться за первое место? Теоретически и практически этот вопрос можно рассматривать с разных сторон. Но очень важно понимать, хватит ли нам потенциала на всю дистанцию турнира. Сыграв вничью, мы уже не воспринимаем наших оппонентов в лице Боснии и Финляндии, как наших прямых конкурентов. А их точно нельзя сбрасывать со счетов. И Босния и Финляндия выдали отличный голевой матч, у них есть кому забивать, они сыграли вничью 2:2.

Если говорить про финнов, с которыми нам играть в это воскресенье, то не стоит забывать о том, что именно финны в прошлом году нанесли сборной Франции поражение со счетом 2:0 на её поле. Да, это был товарищеский матч. Но нам достаточно вспомнить наш товарищеский матч против Франции, чтобы понимать, что за этот результат финны боролись.

Впереди самое сложное. Впереди матчи против команд, которые примерно по потенциалу равны с Украиной, и впереди матч с аутсайдером, где тоже важно не споткнуться, как мы можем. Тогда действительно мы сможем побороться за первое место. Поэтому поздравляем Украину с этим результатом, который есть», - сказал Денисов.

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