Александр ДЕНИСОВ: «Шевченко становится тренером высочайшего класса»

Известный журналист назвал причины успеха сборной Украины в матче с Францией

  • 26.03.2021 17:00
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Александр ДЕНИСОВ: «Шевченко становится тренером высочайшего класса»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал ничью сборной Украины с Францией (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022, а также дал подробную характеристику тренерскому штабу и текущему уровню национальной команды.

«Уже разложили на и на косточки и на детали тактику Шевченко в игре против французов. Уже мы читали и не понимающего этой ситуации Дешама, которого Шевченко поставил на шпагат с этой тактикой. Уже читали и растерявшегося после матча Гризманна: «да как же так? Как же против них играть? Так против нас будут играть и другие команды в нашей группе», и многое другое. 

Я бы хотел поговорить сегодня о нашей сборной и об Андрее Шевченко с перспективой назад - как это было и как это есть сейчас. Мы все отдаем себе отчет в том, что как родину не выбирают, так и не выбирают сборную. Мы довольствовались тем, что было. Мы болели за ту сборную, которая чаще всего в прошлом играла на морально-волевых. И наверное мы на морально-волевых, за счет своего сердца, за счет своего здоровья вот так и болели. Где-то это было мучением, где-то это было страданием.

Почему ранее мы играли в футбол без улыбки на лицах? Я вспоминаю, как мне 19 лет назад повезло оказаться на первых сборах Невио Скалы в ОАЭ вместе с Шахтером, где тренер знакомился с командой. Там я впервые наблюдал, как будет меняться Шахтер из 90-х в тот новый Шахтер, который мы знаем на сегодняшний день. Вот тогда Скала сказал одну замечательную фразу футболистам, задав вопрос: «Почему вы не улыбаетесь? Вы играете в футбол, занимаетесь тем, что любите, вы должны кайфовать от этого». Мне кажется, что во многих предыдущих периодах мы мало улыбались, когда смотрели на наших ребят, да и они улыбались довольно редко. Пожалуй, только 2006 мы можем вспомнить, когда сборная прошла с улыбками отборочный цикл. Но опять же - на морально волевых и с очень сложными матчами. 

Я бы сравнил нашу сборную до Шевченко с соревнованиями по тяжелой атлетике, когда мы наблюдаем, как тяжелоатлет поднимает штангу, он стоит, офигивает от того, что он эту штангу держит, мы офигиваем от того, как он её держит, и возникает один вопрос - как бы с этим всем не обосраться. Шучу, конечно, но тем не менее. 

К чему нас приучил Андрей Шевченко? Мы больше не имеем подобных сюрпризов. Даже поражения имеют свои объяснения. Ничьи тоже имеют свои объяснения и логику, как и победы. У нас ушли сюрпризы, у нас ушла борьба ради борьбы. У нас команда начала играть. Шевченко тот самый тренер, который не сказал нам в начале пути: «подождите». Он начал строить команду и не просил 2,4, 6 лет. Начал строить - и команда сразу начала играть. Да, мы помним несчастье с хорватами, но оно в определенной степени было закономерным. У Шевченко каждый результат выглядит закономерным. Что произошло дальше, вы прекрасно знаете. Наш выход на Евро - тому подтверждение. 

Шевченко был гениальным игроком, а сейчас становится тренером высочайшего класса. Он состоявшаяся личность на тренерском мостике. Мы понимаем, что состоятся игроку и состоятся тренеру - это две большие и разные истории. Нет ни одного случая, который выводил это в правило. Возьмем недавний случай с Андреа Пирло. Гениальный игрок, с гениальным виденьем поля, с гениальным пасом, тем не менее скорее всего отправится в отставку по окончании сезона. Ювентус проиграл все, что можно проиграть и на сегодняшний день это не столь умная и интеллектуальная команда, каким был игрок Пирло. Шевченко, будучи яркой индивидуальностью очень четко понимает, что индивидуальности - это лишь части футбола, но не они залог успеха. Индивидуальности в лице Месси и Роналду на сегодняшний день уходят в документалистику. О них мы будем смотреть документальные фильмы, возможно и художественные. Эпоха Месси и Роналду уходит. Эпоха тактики и командной игры - вот что выходит на первый план. Какими бы талантами не были Мбаппе и Холанд, они не делают ПСЖ и Боруссию брендами, на которых они держаться. Они не держатся на Мбаппе и Холанде, этого слишком мало для современного футбола.   

Поэтому думаю, то, что  Шевченко выходя на матч против Франции, где звезд было вагон и маленькая тележка, противопоставил тактику и правильную работу со своими футболистами и привело к успеху в Сен-Дени. Мало избрать тактику, важно чтобы эта тактика не оказалась бессильной, когда твой игрок не может сыграть один в один против оппонента. А французы как раз и говорили о том, что они были удивлены тем что индивидуально они не смогли сыграть. И тактически и индивидуально наша команда оказалась тем самым крепким орешком, о который сломали зубы Погба, Гризманн и все остальные. Поэтому результат абсолютно заслуженный, с чем хотелось бы поздравить ребят и нашего Андрея Шевченко», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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