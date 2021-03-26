КАРАВАЕВ – об ассисте в матче с Францией: «Сидорчук кричал раза два-три»

Защитник сборной Украины вспомнил, как Украина забила единственный мяч

  • 26.03.2021 13:47
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КАРАВАЕВ – об ассисте в матче с Францией: «Сидорчук кричал раза два-три»
© УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал ничейный исход поединка с Францией (1:1).
 
«Вдвойне приятно начинать отбор с положительного результата на выезде. В этом большая заслуга тренерского штаба, так как мы разбирали соперника очень тщательно. Тренеры объясняли нам, как нужно сыграть. Здорово, что и теория, которая была у нас, подтверждается результатом.
 
Гол в ворота Франции? Я видел, что мяч был спорным, поэтому необходимо было его выгрызать, как говорится. Когда мяч уже был под моим контролем, конечно, я искал, кому отдать передачу. Сидорчук кричал раза два-три, и я откликнулся на его команду, постарался отдать пас удобно для удара в одно касание. Так получилось, что он очень хорошо пробил, что мяч потом залетел в ворота. Сергей всегда точно направляет удары, особенно в этом сезоне часто старается бить таким образом, чем устраивает проблемы вратарям.
 
Тяжелый день после игры - второй. Нужно хорошо восстановиться. Хорошо, что следующий поединок через три дня на четвертый, а не через два на третий. Есть больше времени на восстановление. Думаю, что мы подойдем к Финляндии в оптимальных кондициях», - рассказал Караваев.

Матч Украина – Финляндия состоится 28 марта.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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