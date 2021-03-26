Йоахим ЛЁВ: «Во втором тайме мы немного потеряли динамичность»

Наставник сборной Германии – о победе над Исландией

  • 26.03.2021 03:33
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Йоахим ЛЁВ: «Во втором тайме мы немного потеряли динамичность»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоахим Лёв

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Исландией (3:0) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы добились много возможностей своей прекрасной игрой. Во втором тайме было слишком много передач назад, и мы немного потеряли динамичность.

Это не было нашим самым выдающимся выступлением, но было очень важно положительно начать новый год, и именно это мы сделали сегодня вечером.

Мы знали, что они будут сидеть глубоко, и мы знали, что нам придется заставить их двигаться, чтобы создать пространство. Я думаю, что мы хорошо справились с этим минимум за 60 минут», - сказал Лёв.

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Источник — УЕФА

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