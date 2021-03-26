Испания – Греция – 1:1. Гол Мораты не принес победы. Видео голов и обзор

В Европе началась квалификация к чемпионату мира 2022.
Смотрите видеообзор матча Испания – Греция – 1:1.
Голы: Мората, 33 – Бакасетас, 57 (пен).
События матча
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Тасос Бакасетас (Греция).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник — Sport.ua
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