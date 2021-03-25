Осечка Испании, результативное возвращение Златана

Сегодня прошел первый тур отбора на ЧМ-2022 в Группе В зоны УЕФА. Главную сенсацию игрового дня сумела преподнести сборная Греции, которая на выезде отобрала очки у Испании – ничья 1:1.

Испания – Греция – 1:1

Голы: 1:0 – 33 Мората, 1:1 – 56, пенальти Бакасетас.

Испания – Унаи Симон, Гайя, Рамос (Мартинес, 46), Эрик Гарсия, Льоренте, Коке (Тиаго Алькантара, 72), Каналес (Хиль, 65), Ольмо (Педри, 64), Родри, Ферран Торрес (Ойарсабаль, 72), Мората.

Греция – Влаходимос, Бакакис, Пападопулос, Цимикас (Кирьякопулос, 80), Цавелас, Масурас (Фортунис, 65), Бухалакис, Бакасетас (Якумакис, 78), Манталос (Цолис, 46), Лимниос (Сиопис, 46), Зека.

Предупреждения: Мартинес (55), Зека (81), Якумакис (83).

В другом матче группы Швеция дома минимально обыграл Грузию 1:0. Ассистом отличился Златан Ибрагимович, который вернулся в сборную после 5-летнего перерыва.

Швеция – Грузия – 1:0

Гол: 1:0 – 35 Классон.

Швеция – Нордфельдт, Люстиг (Крафт, 84), Хеландер, Линделеф, Аугустинссон, Ларссон, Классон (Форсберг, 74), Кулусевски, Ольссон (Экдаль, 68; Сванберг, 73), Исак, Ибрагимович (Квайсон, 84).

Грузия – Лория, Двали, Чабрадзе, Кашия, Гиорбелидзе, Квеквескири (Шенгелия, 60), Кварацхелия (Китейшвили, 46), Канкава (Гвилия, 60), Лобжанидзе (Беридзе, 78), Абурджания, Квилитая (Микаутадзе, 84).

Предупреждения: Ибрагимович (53), Ольссон (58), Аугустинссон (64), Двали (90).