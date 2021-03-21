В четверг, 25 марта, состоится матч первого тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Испании в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» примет национальную команду Греции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Довольно непривычный случай: Евро-2020 еще так и не состоялось, а отбор на следующий чемпионат мира уже начался. На предыдущем Мундиале, который проходил в России, Испания дошла до 1/8 финала, где вылетела от команды-хозяйки соревнований в серии пенальти (1:1, пен - 3:4).

Греция отбор на чемпионат мира-2022 не прошла, завалили чемпионы Европы 2004 года и два последних отбора на европейские первенства. Последний раз на большом форуме «Эллины» играли в 2014 году, тогда они сумели добраться до 1/8 финала чемпионата мира в Бразилии. Испания тогда была действующим чемпионом мира, но защитить титул не смогла, вылетев еще после групповой стадии.

В квалификации ЧМ-2022 Греция и Испания будут бороться за путевку на главный международный турнир четырехлетия в группе В вместе с национальными командами Швеции, Грузии и Косова. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

История встреч между сборными Испании и Греции насчитывает 10 матчей. 7 раз победителями вышли испанцы, две встречи завершились вничью, и лишь однажды греки оказались сильнее. Букмекеры уверены, что Испания возьмет три очка, на её победу, в зависимости от выбора конторы, можно поставить с коэффициентом от 1,14 до 1,20.

Ориентировочные составы

Испания: Де Хеа – Альба, Гайя, Иньиго Мартинес, Д.Льоренте, Родри, Коке, Каналес, Торрес, Оярсабаль, Мората.

Греция: Влаходимос – Мавриас, Мавропанос, Тзавелас, Цимикас, Сайопс, Бухалакис, Лимниос, Бакасетас, Фортунис, Якумакис.

25 марта, четверг