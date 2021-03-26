Северная Македония проиграла в триллере в Румынии, победа Армении

Сегодня стартовал отбор на ЧМ-2022 в Группе J зоны УЕФА. Соперник Украины по групповому этапу Евро-2020, сборная Северной Македонии, на выезде в драматичном матче уступила Румынии 2:3.

В последней десятиминутке матча гости сумели отыграться со счета 0:2, но все же пропустили еще раз и потерпели поражение. 4 из 5 голов в матче забили игроки, которые вышли на замену.

Румыния – Северная Македония – 3:2

Голы: Танасе 28, Михаилэ 50, Хаджи 86 – Адеми 82, Трайковски 83

Сборная Армении в концовке матча вырвала выездную победу над Лихтенштейном благодаря автоголу на 83-й минуте.

Лихтенштейн – Армения – 0:1

Гол: Фроммельт 83 (автогол)

В матче фаворитов группы Германия дома разгромила Исландию – 3:0.