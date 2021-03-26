В поединке первого тура отбора на ЧМ-2022 сборная Армении на выезде одержала победу над Лихтенштейном со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
Лихтенштейн — Армения — 0:1
Гол: Фроммельт, 83, автогол
События матча
|83'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ноа Фроммельт (Лихтенштейн).
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Источник — Футбол 1/2/3
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