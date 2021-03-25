Минай может возглавить известный украинский тренер

52-летний украинский тренер Сергей Ковалец может возглавить «Минай» после отставки с поста главного тренер команды Василия Кобина.

Последним клубом Ковальца был одесский «Черноморец», который он возглавлял с 2020 по 2021 годы. Также специалист работал в «Борисфене», «Металлисте», «Львове», «Александрии», «Оболони», «Татране», запорожском «Металлурге», сборной Украины U-21 и «Тракае».

После 18-ти сыгранных туров «Минай» занимает 13-е место в УПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-33.

Ранее сообщалось, что «Минай» может возглавить украинский специалист Александр Севидов.