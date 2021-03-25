Минай может возглавить известный украинский тренер

Клуб УПЛ рассматривает в качестве кандидата на вакантную должность Сергея Ковальца

  • 25.03.2021 17:34
  • 2806 просмотров
  • 4 комментария
Минай может возглавить известный украинский тренер
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

52-летний украинский тренер Сергей Ковалец может возглавить «Минай» после отставки с поста главного тренер команды Василия Кобина.

Последним клубом Ковальца был одесский «Черноморец», который он возглавлял с 2020 по 2021 годы. Также специалист работал в «Борисфене», «Металлисте», «Львове», «Александрии», «Оболони», «Татране», запорожском «Металлурге», сборной Украины U-21 и «Тракае».

После 18-ти сыгранных туров «Минай» занимает 13-е место в УПЛ, имея в активе 14 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 12-33.

Ранее сообщалось, что «Минай» может возглавить украинский специалист Александр Севидов.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 25.03.2021 18:31
    0
    Проблема Миная не в тренері, а в шлакових гравцях, які можуть щось показати суто на рівні 1 ліги...
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.03.2021 18:20
    0
    turist86, 25.03.2021 18:08
    Останнім клубом Ковальця був одеський «Чорноморець», який він очолював з 2020 по 2021 роки. Також фахівець працював в «Борисфені», «Металісті», «Львові», «Олександрії», «Оболоні», «Татрані», запорізькому «Металурзі», збірній України U-21 і «Тракаї».
    Одним словом, лузер, який ніде не затримується
    А Минаю Анчелотти подавай?
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 25.03.2021 18:11
    -1
    Хороший тренер с легендарным хет-триком в финале турнира "Кочанный мяч"
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 25.03.2021 18:08
    -3
    Останнім клубом Ковальця був одеський «Чорноморець», який він очолював з 2020 по 2021 роки. Також фахівець працював в «Борисфені», «Металісті», «Львові», «Олександрії», «Оболоні», «Татрані», запорізькому «Металурзі», збірній України U-21 і «Тракаї».
    Одним словом, лузер, який ніде не затримується
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 25.03.2021 18:31
    0
    Проблема Миная не в тренері, а в шлакових гравцях, які можуть щось показати суто на рівні 1 ліги...
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 25.03.2021 18:20
    0
    turist86, 25.03.2021 18:08
    Останнім клубом Ковальця був одеський «Чорноморець», який він очолював з 2020 по 2021 роки. Також фахівець працював в «Борисфені», «Металісті», «Львові», «Олександрії», «Оболоні», «Татрані», запорізькому «Металурзі», збірній України U-21 і «Тракаї».
    Одним словом, лузер, який ніде не затримується
    А Минаю Анчелотти подавай?
    Ссылка
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