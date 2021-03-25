ШОВКОВСКИЙ: «Сыграть вничью с чемпионами мира — положительный результат»

46-летний член тренерского штаба сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал итоги выездной ничьей «сине-желтых» с Францией (1:1) в первом матче отбора на ЧМ-2022.
«Спасибо за результат этому стадиону, спасибо команде за самоотверженность и за то, что выполнили установку. Думаю, что сыграть вничью с чемпионами мира на выезде — это положительный результат», — отметил Шовковский.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.