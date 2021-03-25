ФРАНКОВ: «Вальяжность чемпионов мира нарвалась на продуманную тактику»

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей в матче отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1).



«Выдающееся без всяких преувеличений и боязни перехвалить выступление сборной Украины в Париже стало очень большой и приятной неожиданностью. Академичная вальяжность чемпионов мира, у которых в глазах читалось «7:1», очень своевременно нарвалась на продуманную оборонительную тактику, разработанную тренерским штабом especially for France. По большому счету, именно это наши проделали и на старте отбора Евро-2020 в Португалии, так что большой новости подобное не должно составить — я не о трех защитниках, я о подходе... Ну и слава Богу. Немного повезло? Спорный вопрос, потому что можно припомнить нелегитимный гол Гризманна, к примеру. А вообще, вы знаете, кому везет. Не могу сказать, что в этом поединке наша команда была сильнейшей, но и худшей точно не была.



И вот что симптоматично – уж сколько раз мы хоронили то наш футбол, то нашу сборную, а они нет-нет да изыскивают способ прилично так нас порадовать. Дерзко и великолепно! Вот только не надо корчить унылые рожи и бухтеть насчет случайности. Хотя бы сейчас не надо – имейте совесть просто порадоваться, и пусть пребывание на поле какого-то нелюбимого игрока не мешает вам видеть главное. Иначе – очень тяжело жить. Мучительно, я бы сказал.



Ну ладно. От всего сердца поздравляю Андрея Шевченко, его штаб и его команду, с этим ого-го каким СТАРТОВЫМ достижением. Ни в коем случае не расслабляемся – нужно еще шесть очков за неделю взять!», – написал Франков в передовице 23-го номера издания.