ФРАНКОВ: «Вальяжность чемпионов мира нарвалась на продуманную тактику»

Известный журналист считает, что ничья с французами – выдающееся достижение

  • 25.03.2021 14:57
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ФРАНКОВ: «Вальяжность чемпионов мира нарвалась на продуманную тактику»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился мнением о ничьей в матче отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1).
 
«Выдающееся без всяких преувеличений и боязни перехвалить выступление сборной Украины в Париже стало очень большой и приятной неожиданностью. Академичная вальяжность чемпионов мира, у которых в глазах читалось «7:1», очень своевременно нарвалась на продуманную оборонительную тактику, разработанную тренерским штабом especially for France. По большому счету, именно это наши проделали и на старте отбора Евро-2020 в Португалии, так что большой новости подобное не должно составить — я не о трех защитниках, я о подходе... Ну и слава Богу. Немного повезло? Спорный вопрос, потому что можно припомнить нелегитимный гол Гризманна, к примеру. А вообще, вы знаете, кому везет. Не могу сказать, что в этом поединке наша команда была сильнейшей, но и худшей точно не была.
 
И вот что симптоматично – уж сколько раз мы хоронили то наш футбол, то нашу сборную, а они нет-нет да изыскивают способ прилично так нас порадовать. Дерзко и великолепно! Вот только не надо корчить унылые рожи и бухтеть насчет случайности. Хотя бы сейчас не надо – имейте совесть просто порадоваться, и пусть пребывание на поле какого-то нелюбимого игрока не мешает вам видеть главное. Иначе – очень тяжело жить. Мучительно, я бы сказал.
 
Ну ладно. От всего сердца поздравляю Андрея Шевченко, его штаб и его команду, с этим ого-го каким СТАРТОВЫМ достижением. Ни в коем случае не расслабляемся – нужно еще шесть очков за неделю взять!», – написал Франков в передовице 23-го номера издания.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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