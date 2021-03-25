Сергей Сидорчук забил за сборную после 6-летнего перерыва

В матче с Францией (1:1) Сергей Сидорчук забил за сборную Украины после 6-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 12 октября 2014 года в домашнем поединке с Македонией в отборочном турнире чемпионата Европы. Более продолжительную голевую паузу в нашей национальной дружине имел только Анатолий Тимощук - 8 лет 174 дня.

Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины