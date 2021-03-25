Сергей Сидорчук забил за сборную после 6-летнего перерыва

В матче с Францией (1:1) Сергей Сидорчук забил за сборную Украины после 6-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 12 октября 2014 года в домашнем поединке с Македонией в отборочном турнире чемпионата Европы. Более продолжительную голевую паузу в нашей национальной дружине имел только Анатолий Тимощук - 8 лет 174 дня.
Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины
|
Пауза
|
Игрок
|
Дата-1
|
Соперник-1
|
Дата-2
|
Соперник-2
|
8 лет 174 дня
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
17.04.2002
|
Грузия (д) - 2:1
|
08.10.2010
|
Грузия (г) - 1:0
|
6 лет 163 дня
|
Сергей СИДОРЧУК
|
12.10.2014
|
Македония (д) - 1:0
|
24.03.2021
|
Франция (г) - 1:1
|
6 лет 34 дня
|
Александр КУЧЕР
|
11.10.2006
|
Шотландия (д) - 2:0
|
14.11.2012
|
Болгария (г) - 1:0
|
5 лет 357 дней
|
Руслан РОТАНЬ
|
22.08.2007
|
Узбекистан (д) - 2:1
|
14.08.2013
|
Израиль (д) - 2:0
|
5 лет 72 дня
|
Роман БЕЗУС
|
03.09.2014
|
Молдова (д) - 1:0
|
14.11.2019
|
Эстония (д) - 1:0
|
4 года 202 дня
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
06.09.2013
|
Сан-Марино (д) - 9:0
|
27.03.2018
|
Япония (н) - 2:1
|
4 года 127 дней
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
13.11.1994
|
Эстония (д) - 3:0
|
20.03.1999
|
Грузия (г) - 1:0
|
3 года 333 дня
|
Андрей ГУСИН
|
07.10.2000
|
Армения (г) - 3:2
|
04.09.2004
|
Дания (г) - 1:0
|
3 года 290 дней
|
Юрий МАКСИМОВ
|
28.10.1992
|
Беларусь (г) - 1:1
|
13.08.1996
|
Литва (д) - 5:2
|
3 года 228 дней
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
12.10.2002
|
Греция (д) - 2:0
|
28.05.2006
|
Коста-Рика (д) - 4:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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