Сергей Сидорчук забил за сборную после 6-летнего перерыва

Более продолжительную голевую паузу имел только Анатолий Тимощук

  • 25.03.2021 14:35
  • 1543 просмотра
  • 4 комментария
Сергей Сидорчук забил за сборную после 6-летнего перерыва
© УАФ

В матче с Францией (1:1) Сергей Сидорчук забил за сборную Украины после 6-летнего перерыва. Последний раз он поражал ворота соперников в рядах главной команды страны 12 октября 2014 года в домашнем поединке с Македонией в отборочном турнире чемпионата Европы. Более продолжительную голевую паузу в нашей национальной дружине имел только Анатолий Тимощук - 8 лет 174 дня.

Самые продолжительные голевые паузы игроков сборной Украины

Пауза

Игрок

Дата-1

Соперник-1

Дата-2

Соперник-2

8 лет 174 дня

Анатолий ТИМОЩУК

17.04.2002

Грузия (д) - 2:1

08.10.2010

Грузия (г) - 1:0

6 лет 163 дня

Сергей СИДОРЧУК

12.10.2014

Македония (д) - 1:0

24.03.2021

Франция (г) - 1:1

6 лет 34 дня

Александр КУЧЕР

11.10.2006

Шотландия (д) - 2:0

14.11.2012

Болгария (г) - 1:0

5 лет 357 дней

Руслан РОТАНЬ

22.08.2007

Узбекистан (д) - 2:1

14.08.2013

Израиль (д) - 2:0

5 лет 72 дня

Роман БЕЗУС

03.09.2014

Молдова (д) - 1:0

14.11.2019

Эстония (д) - 1:0

4 года 202 дня

Ярослав РАКИЦКИЙ

06.09.2013

Сан-Марино (д) - 9:0

27.03.2018

Япония (н) - 2:1

4 года 127 дней

Сергей КОНОВАЛОВ

13.11.1994

Эстония (д) - 3:0

20.03.1999

Грузия (г) - 1:0

3 года 333 дня

Андрей ГУСИН

07.10.2000

Армения (г) - 3:2

04.09.2004

Дания (г) - 1:0

3 года 290 дней

Юрий МАКСИМОВ

28.10.1992

Беларусь (г) - 1:1

13.08.1996

Литва (д) - 5:2

3 года 228 дней

Андрей ВОРОБЕЙ

12.10.2002

Греция (д) - 2:0

28.05.2006

Коста-Рика (д) - 4:0

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 25.03.2021 15:14
    0
    Гол забил Кимбепе, серия продолжается
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 25.03.2021 14:52
    +2
    Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:48
    Какова ценность этого наблюдения ?) А вратарь какой-то часом не забивал в серии пенальти ? Это ж типа продолжает длиться...
    Какова ценность этого комментария?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:48
    -5
    Какова ценность этого наблюдения ?) А вратарь какой-то часом не забивал в серии пенальти ? Это ж типа продолжает длиться...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.03.2021 14:47
    -7
    Все одно на нього не записали. Виходить, що не забив.
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 25.03.2021 14:52
    +2
    Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:48
    Какова ценность этого наблюдения ?) А вратарь какой-то часом не забивал в серии пенальти ? Это ж типа продолжает длиться...
    Какова ценность этого комментария?
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 25.03.2021 15:14
    0
    Гол забил Кимбепе, серия продолжается
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