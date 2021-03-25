Стало известно, кто сменит Кобина на посту главного тренера Миная

Новым главным тренером «Миная» станет Александр Севидов. По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Официально тренера представят в ближайшее время.



51-летний специалист ранее возглавлял «Металлург-2» Донецк, «Металлург» Донецк, каменскую «Сталь», «Гелиос», «Зимбру», «Крымтеплицу», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист», «Мариуполь». Последним местом работы Севидова была болгарская «Верея», в которой он был с января по март 2019-го.



В апреле 2020-го он был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию «Сум» в договорных матчах. Но была подана апелляция.

Ранее Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера «Миная». После 18-ти туров закарпатцы набрали 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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