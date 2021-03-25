Стало известно, кто сменит Кобина на посту главного тренера Миная

Это известный украинский специалист Александр Севидов

  • 25.03.2021 14:04
  • 5993 просмотра
  • 17 комментариев
Стало известно, кто сменит Кобина на посту главного тренера Миная
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Севидов

Новым главным тренером «Миная» станет Александр Севидов. По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Официально тренера представят в ближайшее время.
 
51-летний специалист ранее возглавлял «Металлург-2» Донецк, «Металлург» Донецк, каменскую «Сталь», «Гелиос», «Зимбру», «Крымтеплицу», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист», «Мариуполь». Последним местом работы Севидова была болгарская «Верея», в которой он был с января по март 2019-го.
 
В апреле 2020-го он был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию «Сум» в договорных матчах. Но была подана апелляция.

Ранее Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера «Миная». После 18-ти туров закарпатцы набрали 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Читайте также: Александр СЕВИДОВ: «Работа в Минае? Пока это только разговоры»

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.03.2021 15:34
    0
    Любітєль ставок піднімить касу
    Ссылка
    Руслан Улич
    online
      Руслан Улич, 25.03.2021 15:18
    -1
    Минай привіт перша ліга!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.03.2021 15:03
    +6
    Когда такие горе-тренеры, которых официально поймали мошенничестве, продолжают работать с командами, то это дно отечественного футбола. Все прогнило до основания, куда не ткни пальцем - начиная от павелки, костюченка,лучи и заканчивая такими тренерами... Жалко наш футбол...
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:51
    +1
    seregka1991, 25.03.2021 14:48
    Разве не он договорняками занимался. Почему он снова может быть в нашем футболе..
    Полагаю, на этот вопрос ответит одним своим присутствием сам господин Лучи )
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 25.03.2021 14:48
    +3
    Разве не он договорняками занимался. Почему он снова может быть в нашем футболе..
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.03.2021 14:45
    +5
    Kevko, 25.03.2021 14:44
    Тренер слабый, но, видимо, очень доступный по зарплате
    А навіщо йому зарплата??? Він ще й платитиме щоб впливати на результат.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.03.2021 14:44
    -1
    Одні кондоми підібрали іншого
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 25.03.2021 14:44
    0
    Тренер слабый, но, видимо, очень доступный по зарплате
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.03.2021 14:42
    +2
    Фк Контрабандист поставив на чувака якого треба сцяними ганчірками гнати з футболу. Яка гидота
    Наче й не було відлучення від корита!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:40
    +2
    adidas777, 25.03.2021 14:35
    Судя по заявлениям президента клуба, и как они рвались в УПЛ!
    Я думал это проект более амбициозный.
    Ну Металлист времён Севидова так же "сохранял прописку" и "не имел никаких проблем" )
    А что нам скажет Википедия ?
    4 июня 2015 года подписал контракт с харьковским «Металлистом»[20]. Под его руководством в 23 матчах команда одержала 3 победы (включая одну техническую, над расформированным запорожским «Металлургом»), при 8 ничьих и 12 поражениях
    Так что амбиции аж прут )
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:36
    +2
    umnuy2, 25.03.2021 14:29
    Известный.А чем он известен?
    Играми на контору!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:35
    0
    Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:30
    Ну а кого ?
    Проект амбициозный ? Нет
    Проект кому-то интересный ? Нет
    Есть деньги ? Нет
    Вот и пошли по сбитым лётчикам...
    Судя по заявлениям президента клуба, и как они рвались в УПЛ!
    Я думал это проект более амбициозный.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:30
    +1
    adidas777, 25.03.2021 14:27
    Не понимаю выбор Миная совершенно...
    Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
    Ну а кого ?
    Проект амбициозный ? Нет
    Проект кому-то интересный ? Нет
    Есть деньги ? Нет
    Вот и пошли по сбитым лётчикам...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.03.2021 14:29
    +2
    Известный.А чем он известен?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:27
    +3
    Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:24
    +1 сбывшаяся мечта. Он же всегда был почитателем таланта Артёма. В ДК не звали, а тут на закате и выхватил возможность )
    P.S
    Минай в первой лиге в след сезоне 100%
    Не понимаю выбор Миная совершенно...
    Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:25
    +2
    "В апреле 2020-го он был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию «Сум» в договорных матчах. Но была подана апелляция."
    После этого можно не читать..
    Жаль очень Минай, то во что при нём превратились ФК Сумы, это позор!!!
    Сам лично присутствовал не нескольких матчах, это стало недофутболистов тупо играли на ставки в каждом матче, на разницу мячей. Сколько они пропустят.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:24
    +3
    +1 сбывшаяся мечта. Он же всегда был почитателем таланта Артёма. В ДК не звали, а тут на закате и выхватил возможность )
    P.S
    Минай в первой лиге в след сезоне 100%
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 25.03.2021 15:03
    +6
    Когда такие горе-тренеры, которых официально поймали мошенничестве, продолжают работать с командами, то это дно отечественного футбола. Все прогнило до основания, куда не ткни пальцем - начиная от павелки, костюченка,лучи и заканчивая такими тренерами... Жалко наш футбол...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.03.2021 14:45
    +5
    Kevko, 25.03.2021 14:44
    Тренер слабый, но, видимо, очень доступный по зарплате
    А навіщо йому зарплата??? Він ще й платитиме щоб впливати на результат.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 25.03.2021 14:48
    +3
    Разве не он договорняками занимался. Почему он снова может быть в нашем футболе..
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:27
    +3
    Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:24
    +1 сбывшаяся мечта. Он же всегда был почитателем таланта Артёма. В ДК не звали, а тут на закате и выхватил возможность )
    P.S
    Минай в первой лиге в след сезоне 100%
    Не понимаю выбор Миная совершенно...
    Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:24
    +3
    +1 сбывшаяся мечта. Он же всегда был почитателем таланта Артёма. В ДК не звали, а тут на закате и выхватил возможность )
    P.S
    Минай в первой лиге в след сезоне 100%
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 25.03.2021 14:42
    +2
    Фк Контрабандист поставив на чувака якого треба сцяними ганчірками гнати з футболу. Яка гидота
    Наче й не було відлучення від корита!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:40
    +2
    adidas777, 25.03.2021 14:35
    Судя по заявлениям президента клуба, и как они рвались в УПЛ!
    Я думал это проект более амбициозный.
    Ну Металлист времён Севидова так же "сохранял прописку" и "не имел никаких проблем" )
    А что нам скажет Википедия ?
    4 июня 2015 года подписал контракт с харьковским «Металлистом»[20]. Под его руководством в 23 матчах команда одержала 3 победы (включая одну техническую, над расформированным запорожским «Металлургом»), при 8 ничьих и 12 поражениях
    Так что амбиции аж прут )
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:36
    +2
    umnuy2, 25.03.2021 14:29
    Известный.А чем он известен?
    Играми на контору!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.03.2021 14:29
    +2
    Известный.А чем он известен?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:25
    +2
    "В апреле 2020-го он был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию «Сум» в договорных матчах. Но была подана апелляция."
    После этого можно не читать..
    Жаль очень Минай, то во что при нём превратились ФК Сумы, это позор!!!
    Сам лично присутствовал не нескольких матчах, это стало недофутболистов тупо играли на ставки в каждом матче, на разницу мячей. Сколько они пропустят.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:51
    +1
    seregka1991, 25.03.2021 14:48
    Разве не он договорняками занимался. Почему он снова может быть в нашем футболе..
    Полагаю, на этот вопрос ответит одним своим присутствием сам господин Лучи )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:30
    +1
    adidas777, 25.03.2021 14:27
    Не понимаю выбор Миная совершенно...
    Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
    Ну а кого ?
    Проект амбициозный ? Нет
    Проект кому-то интересный ? Нет
    Есть деньги ? Нет
    Вот и пошли по сбитым лётчикам...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 25.03.2021 15:34
    0
    Любітєль ставок піднімить касу
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 25.03.2021 14:44
    0
    Тренер слабый, но, видимо, очень доступный по зарплате
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 25.03.2021 14:35
    0
    Евгений Семыкин, 25.03.2021 14:30
    Ну а кого ?
    Проект амбициозный ? Нет
    Проект кому-то интересный ? Нет
    Есть деньги ? Нет
    Вот и пошли по сбитым лётчикам...
    Судя по заявлениям президента клуба, и как они рвались в УПЛ!
    Я думал это проект более амбициозный.
    Ссылка
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