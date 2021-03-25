Стало известно, кто сменит Кобина на посту главного тренера Миная

Новым главным тренером «Миная» станет Александр Севидов. По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Официально тренера представят в ближайшее время.
51-летний специалист ранее возглавлял «Металлург-2» Донецк, «Металлург» Донецк, каменскую «Сталь», «Гелиос», «Зимбру», «Крымтеплицу», «Говерлу», «Карпаты», «Металлист», «Мариуполь». Последним местом работы Севидова была болгарская «Верея», в которой он был с января по март 2019-го.
В апреле 2020-го он был дисквалифицирован на 5 лет из-за дела по возможному участию «Сум» в договорных матчах. Но была подана апелляция.
Ранее Василий Кобин подал в отставку с поста главного тренера «Миная». После 18-ти туров закарпатцы набрали 14 очков в текущем сезоне УПЛ и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Источник — Трибуна
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Наче й не було відлучення від корита!
Я думал это проект более амбициозный.
А что нам скажет Википедия ?
4 июня 2015 года подписал контракт с харьковским «Металлистом»[20]. Под его руководством в 23 матчах команда одержала 3 победы (включая одну техническую, над расформированным запорожским «Металлургом»), при 8 ничьих и 12 поражениях
Так что амбиции аж прут )
Проект амбициозный ? Нет
Проект кому-то интересный ? Нет
Есть деньги ? Нет
Вот и пошли по сбитым лётчикам...
Я думал это проект более амбициозный.
Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
Проект амбициозный ? Нет
Проект кому-то интересный ? Нет
Есть деньги ? Нет
Вот и пошли по сбитым лётчикам...
P.S
Минай в первой лиге в след сезоне 100%
Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
После этого можно не читать..
Жаль очень Минай, то во что при нём превратились ФК Сумы, это позор!!!
Сам лично присутствовал не нескольких матчах, это стало недофутболистов тупо играли на ставки в каждом матче, на разницу мячей. Сколько они пропустят.
P.S
Минай в первой лиге в след сезоне 100%
P.S
Минай в первой лиге в след сезоне 100%
Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
P.S
Минай в первой лиге в след сезоне 100%
Наче й не було відлучення від корита!
Я думал это проект более амбициозный.
А что нам скажет Википедия ?
4 июня 2015 года подписал контракт с харьковским «Металлистом»[20]. Под его руководством в 23 матчах команда одержала 3 победы (включая одну техническую, над расформированным запорожским «Металлургом»), при 8 ничьих и 12 поражениях
Так что амбиции аж прут )
После этого можно не читать..
Жаль очень Минай, то во что при нём превратились ФК Сумы, это позор!!!
Сам лично присутствовал не нескольких матчах, это стало недофутболистов тупо играли на ставки в каждом матче, на разницу мячей. Сколько они пропустят.
Даже из за репутации клуба, очень странное решение!
Проект амбициозный ? Нет
Проект кому-то интересный ? Нет
Есть деньги ? Нет
Вот и пошли по сбитым лётчикам...
Проект амбициозный ? Нет
Проект кому-то интересный ? Нет
Есть деньги ? Нет
Вот и пошли по сбитым лётчикам...
Я думал это проект более амбициозный.
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