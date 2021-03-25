ПАВЕЛКО: «Шевченко нашел эффективную формулу игры против чемпионов мира»

Президент УАФ – о ничье в матче против команды Франции

  • 25.03.2021 13:44
  • 707 просмотров
  • 2 комментария
ПАВЕЛКО: «Шевченко нашел эффективную формулу игры против чемпионов мира»
© Павле Кубанов. Андрей Шевченко и Дидье Дешам

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал очень важную ничью сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против команды Франции (1:1).
 
«Сборная Украины добывает невероятно важную ничью в матче с действующим чемпионом мира – сборной Франции.  «Сине-желтые» дарят нашим болельщикам первое и очень ценное очко на старте отбора к ЧМ-2022! 
 
Очень сложный поединок, в котором Андрей Шевченко нашел эффективную формулу игры на равных против сильнейшей команды мира. Тем самым тренерский штаб главной команды Украины доказал, что неприятный результат прошлогоднего товарищеского поединка был лишь следствием тяжелых кадровых потерь, вызванных пандемией COVID-19», – написал Павелко в фейсбуке.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_smart_13
    online
      Forever_smart_13, 25.03.2021 13:53
    -1
    Пора бы и Андрею Павелко найти эффективную формулу чтобы оживить ЧЕМПИОНАТ, потому как доминация только ДВУХ клубов уже как-то приелась и начала давать сбои на Европейских аренах
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 13:51
    +3
    О, вылезло
    Где ты было когда нам Лозанна тех луз засчитала повторно
    Там про формулы не хочешь рассказать ?
    —-
    Интересно , долго клубы и сборная будут терпеть этого мошенника ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 13:51
    +3
    О, вылезло
    Где ты было когда нам Лозанна тех луз засчитала повторно
    Там про формулы не хочешь рассказать ?
    —-
    Интересно , долго клубы и сборная будут терпеть этого мошенника ?
    Ссылка
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