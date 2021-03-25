ПАВЕЛКО: «Шевченко нашел эффективную формулу игры против чемпионов мира»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал очень важную ничью сборной Украины в матче отбора ЧМ-2022 против команды Франции (1:1).



«Сборная Украины добывает невероятно важную ничью в матче с действующим чемпионом мира – сборной Франции. «Сине-желтые» дарят нашим болельщикам первое и очень ценное очко на старте отбора к ЧМ-2022!



Очень сложный поединок, в котором Андрей Шевченко нашел эффективную формулу игры на равных против сильнейшей команды мира. Тем самым тренерский штаб главной команды Украины доказал, что неприятный результат прошлогоднего товарищеского поединка был лишь следствием тяжелых кадровых потерь, вызванных пандемией COVID-19», – написал Павелко в фейсбуке.