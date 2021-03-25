Лайнсмен извинился перед Шевченко за ошибку во время гола сборной Франции

Это похвально

  • 25.03.2021 12:42
  • 11335 просмотров
  • 15 комментариев
Лайнсмен извинился перед Шевченко за ошибку во время гола сборной Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лайнсмен матча отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1) Кристиан Гиттельманн перед началом второго тайма принес извинения Андрею Шевченко за ошибку во время забитого гола французов.
 
Отметим, что в данном эпизоде не был зафиксирован офсайд у Бенжамена Павара.
 
«Лайнсмен извинился перед Андреем Шевченко, выйдя на второй тайм. Очевидно, просмотрев тот эпизод», – сказал журналист Дмитрий Шпирко.
 
Отметим, что в этом матче не использовалась система VAR.

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Источник — Футбол 1/2/3

(22 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 25.03.2021 13:55
    +1
    Александр Купцов, 25.03.2021 12:47
    Луччи не одобряет ))))
    Все это началось за долго до этого клоуна!
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 25.03.2021 13:52
    +1
    В отборе на ЧМ в матче против Турции, когда Украина выиграла 2-0, тогда оба гола были забиты не по правилам. В первом голе был офсайд, во втором голе мяч вышел за лицевую линию, откуда Коноплянка сделал голевой прострел.
    Тогда нам повезло с судейством и отсутствием системы ВАР. В этот раз повезло французам. Так что гдето перед фартуной в этом смысле мы квиты
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    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 25.03.2021 13:44
    +5
    Это напоминает Лозанну, извините, но вам гол...вы конечно не виноваты но вам технарь 3:0
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 13:34
    +3
    Сколько раз Монзуль извинялась за свои решения ?
    Или может Иванов извинился перед Олимпиком , или Пасхал, который в первом туре два пенальти придумал Колосу ?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 25.03.2021 13:33
    +4
    Ну якщо наші почнуть таке практикувати, то вибачень буде по 5-6 кожного туру))
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 13:33
    +5
    Муґунот Уух, 25.03.2021 12:55
    Лучи, ауууу
    Лучи бы кучу матюков нагнул перед подопечными, а потом бы просто слился за всякими разведками, которые бы визжали что все это фейк .
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2021 13:21
    +9
    turist86, 25.03.2021 13:12
    Не Париж, а хутір якиїсь. Де система VAR ?
    - Изя, скажите, и де Ви шили такой костюм？
    - та в Парыжэ...
    - а де это？далеко от Бердичева？
    - тыщи тры километров....
    - подумать только, такая глушь и такой приличный портной!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 25.03.2021 13:12
    +4
    Не Париж, а хутір якиїсь. Де система VAR ?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.03.2021 13:00
    +10
    coba777, 25.03.2021 12:56
    Цікаво хтось пам'ятає, щоб у нас щось схоже трапилось за 30 років?
    За то что было заплачено не извиняются.
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 25.03.2021 12:56
    +12
    Цікаво хтось пам'ятає, щоб у нас щось схоже трапилось за 30 років?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2021 12:55
    +10
    Лучи, ауууу
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 25.03.2021 12:50
    +7
    Fangold, 25.03.2021 12:48
    На перемогу Україна все рівно не награла, тому пробачаю
    Он перед тобой что-ли извинялся ?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 25.03.2021 12:48
    +6
    На перемогу Україна все рівно не награла, тому пробачаю
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 25.03.2021 12:47
    +17
    alzhovtyak, 25.03.2021 12:45
    просто вопрос: когда в последний раз наши судьи извинялись за неправильное решение?
    Луччи не одобряет ))))
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.03.2021 12:45
    +20
    просто вопрос: когда в последний раз наши судьи извинялись за неправильное решение?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 25.03.2021 12:45
    +20
    просто вопрос: когда в последний раз наши судьи извинялись за неправильное решение?
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 25.03.2021 12:47
    +17
    alzhovtyak, 25.03.2021 12:45
    просто вопрос: когда в последний раз наши судьи извинялись за неправильное решение?
    Луччи не одобряет ))))
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 25.03.2021 12:56
    +12
    Цікаво хтось пам'ятає, щоб у нас щось схоже трапилось за 30 років?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 25.03.2021 13:00
    +10
    coba777, 25.03.2021 12:56
    Цікаво хтось пам'ятає, щоб у нас щось схоже трапилось за 30 років?
    За то что было заплачено не извиняются.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2021 12:55
    +10
    Лучи, ауууу
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.03.2021 13:21
    +9
    turist86, 25.03.2021 13:12
    Не Париж, а хутір якиїсь. Де система VAR ?
    - Изя, скажите, и де Ви шили такой костюм？
    - та в Парыжэ...
    - а де это？далеко от Бердичева？
    - тыщи тры километров....
    - подумать только, такая глушь и такой приличный портной!
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 25.03.2021 12:50
    +7
    Fangold, 25.03.2021 12:48
    На перемогу Україна все рівно не награла, тому пробачаю
    Он перед тобой что-ли извинялся ?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 25.03.2021 12:48
    +6
    На перемогу Україна все рівно не награла, тому пробачаю
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 25.03.2021 13:44
    +5
    Это напоминает Лозанну, извините, но вам гол...вы конечно не виноваты но вам технарь 3:0
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 13:33
    +5
    Муґунот Уух, 25.03.2021 12:55
    Лучи, ауууу
    Лучи бы кучу матюков нагнул перед подопечными, а потом бы просто слился за всякими разведками, которые бы визжали что все это фейк .
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 25.03.2021 13:33
    +4
    Ну якщо наші почнуть таке практикувати, то вибачень буде по 5-6 кожного туру))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 25.03.2021 13:12
    +4
    Не Париж, а хутір якиїсь. Де система VAR ?
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 25.03.2021 13:34
    +3
    Сколько раз Монзуль извинялась за свои решения ?
    Или может Иванов извинился перед Олимпиком , или Пасхал, который в первом туре два пенальти придумал Колосу ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 25.03.2021 13:55
    +1
    Александр Купцов, 25.03.2021 12:47
    Луччи не одобряет ))))
    Все это началось за долго до этого клоуна!
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 25.03.2021 13:52
    +1
    В отборе на ЧМ в матче против Турции, когда Украина выиграла 2-0, тогда оба гола были забиты не по правилам. В первом голе был офсайд, во втором голе мяч вышел за лицевую линию, откуда Коноплянка сделал голевой прострел.
    Тогда нам повезло с судейством и отсутствием системы ВАР. В этот раз повезло французам. Так что гдето перед фартуной в этом смысле мы квиты
    Ссылка
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