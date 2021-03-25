Лайнсмен извинился перед Шевченко за ошибку во время гола сборной Франции

Лайнсмен матча отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1) Кристиан Гиттельманн перед началом второго тайма принес извинения Андрею Шевченко за ошибку во время забитого гола французов.



Отметим, что в данном эпизоде не был зафиксирован офсайд у Бенжамена Павара.



«Лайнсмен извинился перед Андреем Шевченко, выйдя на второй тайм. Очевидно, просмотрев тот эпизод», – сказал журналист Дмитрий Шпирко.



Отметим, что в этом матче не использовалась система VAR.