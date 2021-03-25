Лайнсмен извинился перед Шевченко за ошибку во время гола сборной Франции

Лайнсмен матча отбора ЧМ-2022 Франция – Украина (1:1) Кристиан Гиттельманн перед началом второго тайма принес извинения Андрею Шевченко за ошибку во время забитого гола французов.
Отметим, что в данном эпизоде не был зафиксирован офсайд у Бенжамена Павара.
«Лайнсмен извинился перед Андреем Шевченко, выйдя на второй тайм. Очевидно, просмотрев тот эпизод», – сказал журналист Дмитрий Шпирко.
Отметим, что в этом матче не использовалась система VAR.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Тогда нам повезло с судейством и отсутствием системы ВАР. В этот раз повезло французам. Так что гдето перед фартуной в этом смысле мы квиты
Или может Иванов извинился перед Олимпиком , или Пасхал, который в первом туре два пенальти придумал Колосу ?
- та в Парыжэ...
- а де это？далеко от Бердичева？
- тыщи тры километров....
- подумать только, такая глушь и такой приличный портной!
- та в Парыжэ...
- а де это？далеко от Бердичева？
- тыщи тры километров....
- подумать только, такая глушь и такой приличный портной!
Или может Иванов извинился перед Олимпиком , или Пасхал, который в первом туре два пенальти придумал Колосу ?
Тогда нам повезло с судейством и отсутствием системы ВАР. В этот раз повезло французам. Так что гдето перед фартуной в этом смысле мы квиты
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