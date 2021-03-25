ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Францией: «Сюрприз, которого никто не ждал»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал ничейный исход матча отбора ЧМ-2022 Украина – Франция (1:1).



«Сюрприз, которого никто не ждал. Сыграли дисциплинированно и с огромной самоотдачей. Три центральных защитника и без вингеров! Новинка в структуре игры от Шевченко.



На первый взгляд казалось, что сборная строит игру от обороны. Но второй тайм изменил мнение. Конечно, и удача нам сегодня сопутствовала. Молодцы», – написал Заховайло в фейсбуке.