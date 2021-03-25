Минималка. Стали известны условия контракта экс-вингера Шахтера в Форталезе

29-летний экс-хавбек «Шахтера» Веллингтон Нем, который накануне стал футболистом клуба бразильской Серии А «Форталеза», подписал контракт не до конца нынешнего года, а всего на три месяца.

По данным источника, руководство «Форталезы» было крайне обеспокоено тем, что Нем более семи месяцев пребывал без клуба, а потому не захотело рисковать, предложив игроку именно такие условия. В дальнейшем, если Веллингтон проявит себя с наилучшей стороны, у клуба будет опция на продление контракта до конца года.

Также известно, что Нем в «Форталезе» будет получать минимальную для этого клуба зарплату.

Примечательно, что год назад «Форталеза» хотела подписать Нема, когда он еще был игроком «Шахтера», но тогда хавбек отказался от такого варианта, посчитав предложение бразильского клуба недостаточно хорошим.