Минималка. Стали известны условия контракта экс-вингера Шахтера в Форталезе

Веллингтону Нему предстоит доказать собственную важность для новой команды

  • 25.03.2021 11:40
  • 1669 просмотров
  • 1 комментарий
Минималка. Стали известны условия контракта экс-вингера Шахтера в Форталезе
© ФК Форталеза. Веллингтон Нем

29-летний экс-хавбек «Шахтера» Веллингтон Нем, который накануне стал футболистом клуба бразильской Серии А «Форталеза», подписал контракт не до конца нынешнего года, а всего на три месяца.

По данным источника, руководство «Форталезы» было крайне обеспокоено тем, что Нем более семи месяцев пребывал без клуба, а потому не захотело рисковать, предложив игроку именно такие условия. В дальнейшем, если Веллингтон проявит себя с наилучшей стороны, у клуба будет опция на продление контракта до конца года.

Также известно, что Нем в «Форталезе» будет получать минимальную для этого клуба зарплату.

Примечательно, что год назад «Форталеза» хотела подписать Нема, когда он еще был игроком «Шахтера», но тогда хавбек отказался от такого варианта, посчитав предложение бразильского клуба недостаточно хорошим.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — O POVO Online

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 25.03.2021 11:46
    +1
    Немножко подравняли
    Ссылка
    Artyom_I
    online
      Artyom_I, 25.03.2021 11:46
    +1
    Немножко подравняли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности