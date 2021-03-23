7 месяцев без дела. Веллингтон Нем нашел новый клуб после ухода из Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Веллингтон Нем подписал однолетний контракт с клубом бразильской Серии А «Форталеза».

В ряды «львов» 29-летний футболист перешел на правах свободного агента, статус которого получил еще в августе минувшего года после досрочного разрыва контракта с «Шахтером». С тех пор Нем пребывал без клуба, несмотря на различные слухи вокруг своей персоны.

Не так давно бразильская пресса сватала Нема в «Васко да Гама», который покинул Серию А по итогам минувшего сезона. В СМИ сообщали, что хавбек проходил просмотр в этой команде, где ему были готовы платить в 12 раз меньше, чем Веллингтон получал в «Шахтере».

Отметим, что в своей карьере Веллингтон Нем имеет опыт выступлений за «Фигейренсе», «Флуминенсе», «Шахтер» и «Сан-Паулу». Также хавбек провел 3 матча за национальную сборную Бразилии.