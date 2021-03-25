Виталий МИКОЛЕНКО: «Очень тяжело было обороняться, выбегать в атаку»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал ничью с национальной командой Франции (1:1) на «Стад-де-Франс» в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Очень тяжело было обороняться, выбегать в атаку. Ничья с таким соперником на выезде - это хороший результат, особенно учитывая результат предыдущего с ними матча. Вся команда отработала очень хорошо», - сказал Миколенко.

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