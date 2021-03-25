Not bad. Зеленский оценил ничью сборной Украины в матче с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 Франция - Украина.
«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, который был добыл несмотря на кадровые потери. Вперед, Украина!», - написал Зеленский.
Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad 💪💪💪 Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! ⚽— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021
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Источник — Sport.ua
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#ЗеленськийЛох
#ЗеленськийЛох
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