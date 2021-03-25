Not bad. Зеленский оценил ничью сборной Украины в матче с Францией

Президент Украины следил за матчем национальной команды

  • 25.03.2021 00:48
  • 2163 просмотра
  • 8 комментариев
Not bad. Зеленский оценил ничью сборной Украины в матче с Францией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 Франция - Украина.

«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, который был добыл несмотря на кадровые потери. Вперед, Украина!», - написал Зеленский.
 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 01:50
    0
    Ого, як швидко зелена ботоферма працює з плюсами-мінусами. Навіть не очікував уночі такого)
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 25.03.2021 01:38
    +5
    Akkerman65, 25.03.2021 01:34
    Зеленский - президент Украины. А вы кто такие? Кто вас знает? Ну, вижу, умеете материться, оскорблять, унижать. А чего вы добились в этой жизни?
    Молодец!!!
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 25.03.2021 01:34
    +5
    Зеленский - президент Украины. А вы кто такие? Кто вас знает? Ну, вижу, умеете материться, оскорблять, унижать. А чего вы добились в этой жизни?
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 25.03.2021 01:29
    -5
    ne loh
    Ссылка
    MaҜs7777
    online
      MaҜs7777, 25.03.2021 01:29
    -7
    Примазаться хочет, Молчал бы уже клоун 🤡 \
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    katun2
    online
      katun2, 25.03.2021 01:25
    -11
    Вери Вел президенту!
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    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 25.03.2021 01:06
    0
    В коментах йому вже напхали повну панамку
    #ЗеленськийЛох
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 25.03.2021 01:01
    +1
    very bad - написали українці оцінюючи президенство Зеленського
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 25.03.2021 01:38
    +5
    Akkerman65, 25.03.2021 01:34
    Зеленский - президент Украины. А вы кто такие? Кто вас знает? Ну, вижу, умеете материться, оскорблять, унижать. А чего вы добились в этой жизни?
    Молодец!!!
    Ссылка
    Akkerman65
    online
      Akkerman65, 25.03.2021 01:34
    +5
    Зеленский - президент Украины. А вы кто такие? Кто вас знает? Ну, вижу, умеете материться, оскорблять, унижать. А чего вы добились в этой жизни?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 25.03.2021 01:01
    +1
    very bad - написали українці оцінюючи президенство Зеленського
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 25.03.2021 01:50
    0
    Ого, як швидко зелена ботоферма працює з плюсами-мінусами. Навіть не очікував уночі такого)
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 25.03.2021 01:06
    0
    В коментах йому вже напхали повну панамку
    #ЗеленськийЛох
    Ссылка
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