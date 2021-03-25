Not bad. Зеленский оценил ничью сборной Украины в матче с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 Франция - Украина.

«Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad. Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, который был добыл несмотря на кадровые потери. Вперед, Украина!», - написал Зеленский.

