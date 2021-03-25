InStat: Караваев – лучший игрок сборной Украины в матче с Францией

Самым полезным игроком сборной Украины в выездном матче с командой Франции (1:1) по оценкам InStat стал защитник сине-желтых Александр Караваев.



Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 323 балла. Помимо голевой передачи, защитник сборной Украины выиграл 60% единоборств, совершил 11 отборов и перехватов.



В тройку лучших игроков сине-желтых также вошли Николай Шапаренко (316) и Сергей Сидорчук (303), а самую высокую оценку в матче получил крайний защитник французов Эрнандес (351).