InStat: Караваев – лучший игрок сборной Украины в матче с Францией

Самым полезным игроком сборной Украины в выездном матче с командой Франции (1:1) по оценкам InStat стал защитник сине-желтых Александр Караваев.
Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 323 балла. Помимо голевой передачи, защитник сборной Украины выиграл 60% единоборств, совершил 11 отборов и перехватов.
В тройку лучших игроков сине-желтых также вошли Николай Шапаренко (316) и Сергей Сидорчук (303), а самую высокую оценку в матче получил крайний защитник французов Эрнандес (351).
Источник — zbirna.com
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Именно Караваев!!! Оказался самым полезным!
Его контра с отбором и пасом - это раз.
И силовой приём против Гризманна почти на свистке - это два.. А так бы Антуан вышел на свидание с Жорой...
Именно Караваев!!! Оказался самым полезным!
Его контра с отбором и пасом - это раз.
И силовой приём против Гризманна почти на свистке - это два.. А так бы Антуан вышел на свидание с Жорой...
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