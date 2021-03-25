InStat: Караваев – лучший игрок сборной Украины в матче с Францией

Помимо голевой передачи, Александр выиграл 60% единоборств, совершил 11 отборов и перехватов

  • 25.03.2021 10:57
  • 362 просмотра
  • 4 комментария
InStat: Караваев – лучший игрок сборной Украины в матче с Францией
© УАФ. Александр Караваев

Самым полезным игроком сборной Украины в выездном матче с командой Франции (1:1) по оценкам InStat стал защитник сине-желтых Александр Караваев
 
Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составил 323 балла. Помимо голевой передачи, защитник сборной Украины выиграл 60% единоборств, совершил 11 отборов и перехватов. 
 
В тройку лучших игроков сине-желтых также вошли Николай Шапаренко (316) и Сергей Сидорчук (303), а самую высокую оценку в матче получил крайний защитник французов Эрнандес (351).

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 11:04
    0
    Вот это верно! Черновой работы много и фланг его был идеальный. По отборам с Матвиенко 11 против 2 в пользу динамовца
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 11:04
    0
    Ну вот! Они (InStat) смотрели игру вместе со мной.
    Именно Караваев!!! Оказался самым полезным!
    Его контра с отбором и пасом - это раз.
    И силовой приём против Гризманна почти на свистке - это два.. А так бы Антуан вышел на свидание с Жорой...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 11:03
    0
    Больше всех на поле я видел Миколенко! Для меня он лучший
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 11:03
    0
    На первое место в этом матче вышли пахари , техника техникой, но это был не тот соперник который даёт пяточки раздавать. Спасибо!!!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 25.03.2021 11:04
    0
    Вот это верно! Черновой работы много и фланг его был идеальный. По отборам с Матвиенко 11 против 2 в пользу динамовца
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 25.03.2021 11:04
    0
    Ну вот! Они (InStat) смотрели игру вместе со мной.
    Именно Караваев!!! Оказался самым полезным!
    Его контра с отбором и пасом - это раз.
    И силовой приём против Гризманна почти на свистке - это два.. А так бы Антуан вышел на свидание с Жорой...
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 25.03.2021 11:03
    0
    Больше всех на поле я видел Миколенко! Для меня он лучший
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 25.03.2021 11:03
    0
    На первое место в этом матче вышли пахари , техника техникой, но это был не тот соперник который даёт пяточки раздавать. Спасибо!!!
    Ссылка
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