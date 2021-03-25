В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная России на выезде обыграла национальную команду Мальты со счетом 3:1.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Россия).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Мальта).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Фигейро Фернандес (Россия).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Россия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.