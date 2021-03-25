Мальта
1 : 3
Россия
24.03.2021, FT

Мальта – Россия – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча отбора на ЧМ-2022

  • 25.03.2021 08:55
  • 1511 просмотров
  • 2 комментария
Мальта – Россия – 1:3. Видео голов и обзор матча
© rfs.ru

В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная России на выезде обыграла национальную команду Мальты со счетом 3:1.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Россия).
56' ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Мальта).
35' ГОЛ ! Мяч забил Марио Фигейро Фернандес (Россия).
23' ГОЛ ! Мяч забил Артем Дзюба (Россия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 25.03.2021 09:26
    +1
    Всіею душею хочу щоб Россея не вийшла на Ч.С.
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 25.03.2021 09:26
    +1
    Всіею душею хочу щоб Россея не вийшла на Ч.С.
    Ссылка
    Viktor Tarator
      Viktor Tarator, 25.03.2021 09:27
    0
    romeoboss50, 25.03.2021 09:26
    Всіею душею хочу щоб Россея не вийшла на Ч.С.
    чому їм як завжди самі слабі опоненти випадають
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности