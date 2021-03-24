Россия забила 3 гола аутсайдеру, Словения удивила Хорватию

Отбор ЧМ-2022 в группе H открыли три матча. Россия и Словения добыли победы, а Кипр и Словакия сыграли вничью.
Отметим поражение сборной Хорватии.
Группа H
Кипр - Словакия 0:0
Мальта - Россия 1:3
Голы: Мбонг, 56 - Дзюба, 23, Фернандес, 35, Соболев, 90
Словения - Хорватия 1:0
Гол: Ловрич, 15
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Источник — Sport.ua
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Такое впечатление что там по блату все свои проф места занимают
Такое впечатление что там по блату все свои проф места занимают
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