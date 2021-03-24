Россия забила 3 гола аутсайдеру, Словения удивила Хорватию

Три матча в группе H

  • 24.03.2021 23:51
  • 1308 просмотров
  • 6 комментариев
Россия забила 3 гола аутсайдеру, Словения удивила Хорватию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор ЧМ-2022 в группе H открыли три матча. Россия и Словения добыли победы, а Кипр и Словакия сыграли вничью.

Отметим поражение сборной Хорватии.

Группа H

Кипр - Словакия 0:0

Мальта - Россия 1:3
Голы: Мбонг, 56 - Дзюба, 23, Фернандес, 35, Соболев, 90

Словения - Хорватия 1:0
Гол: Ловрич, 15

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 00:16
    0
    Бажаю щоб вони так завжди грали, завжди з Мальтою, Фарерами, Гібралтаром, Буркіна-Фасо і т.д.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 25.03.2021 00:11
    +1
    Даже дрочуна вернули в состав, значит все печально.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.03.2021 00:09
    +1
    volf2020, 24.03.2021 23:58
    росія це дно і дно у всьому
    Их комментаторы Виталю Мыколенка полузащитником считают
    Такое впечатление что там по блату все свои проф места занимают
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2021 00:06
    +2
    Без допинга Россия даже с Мальтой с трудом играет.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 24.03.2021 23:58
    +6
    росія це дно і дно у всьому
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 23:54
    +7
    У России против Мальты 4 удара в створ, у Мальты 5
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 23:54
    +7
    У России против Мальты 4 удара в створ, у Мальты 5
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 24.03.2021 23:58
    +6
    росія це дно і дно у всьому
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.03.2021 00:06
    +2
    Без допинга Россия даже с Мальтой с трудом играет.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 25.03.2021 00:11
    +1
    Даже дрочуна вернули в состав, значит все печально.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 25.03.2021 00:09
    +1
    volf2020, 24.03.2021 23:58
    росія це дно і дно у всьому
    Их комментаторы Виталю Мыколенка полузащитником считают
    Такое впечатление что там по блату все свои проф места занимают
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
    online
      AgroZaryaRomaLviv, 25.03.2021 00:16
    0
    Бажаю щоб вони так завжди грали, завжди з Мальтою, Фарерами, Гібралтаром, Буркіна-Фасо і т.д.
    Ссылка
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