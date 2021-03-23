Мальта
0 : 0
Россия
24.03.2021 21:45

Мальта - Россия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Фаворит постарается в гостях не вляпаться в неприятности

  • 23.03.2021 18:39
  • 223 просмотра
  • 1 комментарий
Мальта - Россия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© UEFA

В среду, 24 марта, в Та-Кали на поле Национального стадиона состоится матч группы Н квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Мальты примет сборную России.

Сборная Мальты

Команда итальянского специалиста Дэвиса Манджи, не секрет, является европейским «карликом», который на каждую кампанию имеет свои честолюбивые планы. Больше локальные, нежели в глобальном турнирном смысле. К примеру, осенью 2019 года мальтийцы на минорной ноте завершили отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года. В группе F они заняли последнее – шестое – место. Команда набрала 3 очка в 10 сыгранных поединках (1 победа, 0 ничьих, 9 поражений). Вровень с Мальтой турнирную дистанцию завершила сборная Фарерских островов, но у нее оказались лучше дополнительные показатели.

Зато в обществе «коллег» сборная Мальты не чувствует себя обиженной. Доказательство этому было получено в групповом турнире дивизиона D Лиги наций УЕФА, который состоялся минувшей осенью. В квартете под номером 1 мальтийцы вновь оказались позади команды Фарерских островов, зато оставили позади себя Латвию и Андорру. В 6 поединках было одержано 2 победы при трех ничьих и одном поражении.

Сборная России

Команда Станислава Черчесова летом этого года сыграет в финальном турнире Евро-2020. Путевку на континентальный форум она завоевала осенью 2019 года, став второй в группе I. Дружина от РФ не смогла на равных тягаться с безоговорочным фаворитом  - сборной Бельгии. В 10 проведенных матчах она набрала 24 очка, одержав 8 побед над всеми конкурентами, за исключением бельгийцев, которым два раза проиграла. В итоге, бельгийская дружина набрала больше россиян на 6 очков.

Вторым местом сборная РФ довольствовалась и в групповом турнире Лиги наций УЕФА, матчи в котором были проведены осенью прошлого года. В шести встречах подопечные Черчесова одержали две победы при двух ничьих, а под занавес кампании получили 2:3 от сборной Турции и разгромные 0:5 от Сербии. Как следствие, с 8-ю пунктами в активе россияне отстали на три балла от венгерской команды, ставшей победительницей группы 3 дивизиона В турнира.

История встреч

Ранее команды друг с другом еще не встречались.

Ориентировочные составы:

Мальта: Бонелло, С. Борг, Агиус, Шоу, Камензули, Теума, Д. Мбонг, Гийомье, Дегабриале, Гэмбин, Монтебелло.

Россия: Шунин, Жирков, Джикия, Фернандес, Кудряшов, Головин, Ал-й Миранчук, Ахметов, Кузяев, Дзюба, Соболев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

24 марта, среда

Мальта - Россия
Та-Кали. Национальный стадион. Начало – в 21:45
Прямая ТВ-трансляция – нет
Прогноз Sport.ua – 0:3

 

Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 19:03
    0
    встреча 2-х карликов?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 19:03
    0
    встреча 2-х карликов?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности