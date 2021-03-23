В среду, 24 марта, в Та-Кали на поле Национального стадиона состоится матч группы Н квалификационного турнира чемпионата мира-2022, в котором сборная Мальты примет сборную России.

Сборная Мальты

Команда итальянского специалиста Дэвиса Манджи, не секрет, является европейским «карликом», который на каждую кампанию имеет свои честолюбивые планы. Больше локальные, нежели в глобальном турнирном смысле. К примеру, осенью 2019 года мальтийцы на минорной ноте завершили отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года. В группе F они заняли последнее – шестое – место. Команда набрала 3 очка в 10 сыгранных поединках (1 победа, 0 ничьих, 9 поражений). Вровень с Мальтой турнирную дистанцию завершила сборная Фарерских островов, но у нее оказались лучше дополнительные показатели.

Зато в обществе «коллег» сборная Мальты не чувствует себя обиженной. Доказательство этому было получено в групповом турнире дивизиона D Лиги наций УЕФА, который состоялся минувшей осенью. В квартете под номером 1 мальтийцы вновь оказались позади команды Фарерских островов, зато оставили позади себя Латвию и Андорру. В 6 поединках было одержано 2 победы при трех ничьих и одном поражении.

Сборная России

Команда Станислава Черчесова летом этого года сыграет в финальном турнире Евро-2020. Путевку на континентальный форум она завоевала осенью 2019 года, став второй в группе I. Дружина от РФ не смогла на равных тягаться с безоговорочным фаворитом - сборной Бельгии. В 10 проведенных матчах она набрала 24 очка, одержав 8 побед над всеми конкурентами, за исключением бельгийцев, которым два раза проиграла. В итоге, бельгийская дружина набрала больше россиян на 6 очков.

Вторым местом сборная РФ довольствовалась и в групповом турнире Лиги наций УЕФА, матчи в котором были проведены осенью прошлого года. В шести встречах подопечные Черчесова одержали две победы при двух ничьих, а под занавес кампании получили 2:3 от сборной Турции и разгромные 0:5 от Сербии. Как следствие, с 8-ю пунктами в активе россияне отстали на три балла от венгерской команды, ставшей победительницей группы 3 дивизиона В турнира.

История встреч

Ранее команды друг с другом еще не встречались.

Ориентировочные составы:

Мальта: Бонелло, С. Борг, Агиус, Шоу, Камензули, Теума, Д. Мбонг, Гийомье, Дегабриале, Гэмбин, Монтебелло.

Россия: Шунин, Жирков, Джикия, Фернандес, Кудряшов, Головин, Ал-й Миранчук, Ахметов, Кузяев, Дзюба, Соболев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.13 по линии Parimatch.

24 марта, среда