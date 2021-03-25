В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Сербии на своем поле обыграла национальную команду Ирландии со счетом 3:2.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Коллинз (Ирландия).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Алан Браун (Ирландия).
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Источник — Sport.ua
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