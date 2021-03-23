Сербия – Ирландия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Сербия – Ирландия.

«История противостояний Сербии и Ирландии берет свое начало с 2008-го года, когда команды расписали мировую в товарищеском матче (1:1). Затем команды встречались снова в рамках спаррингов дважды и в рамках отбора чемпионата мира-2018. В этих встречах сербы дважды победили и дважды встречи завершались вничью. То есть Ирландия еще ни разу не выигрывала у Сербии.

Это будет очень интересная игра. Встретятся на поле две хорошие сборные. По качеству футболистов я отдаю предпочтение Сербии. Но, зная их постоянные внутренние проблемы в сборной, поставлю на то, что в первой игре отбора ирландцы на выезде не проиграют сербам», - сказал Бартулович.

Матч Сербия – Ирландия состоится 24-го марта. Начало встречи в 21:45.