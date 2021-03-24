Беларусь – Гондурас – 1:1. Видео голов и обзор матча

Беларусь и Гондурас разошлись миром в дружеском поединке.
Смотрите видеообзор товарищеского матча Беларусь – Гондурас – 1:1.
Голы: Савицкий, 22 – Александер Лопес 45.
ГОЛ! 1:0. Савицкий, 22 мин.
ГОЛ! 1:1. Александер Лопес, 45 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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