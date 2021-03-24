Слишком старый. Реал не собирается возвращать Роналду

Криштиану Роналду не устраивает ситуация в «Ювентусе», и он хотел бы покинуть туринский клуб в конце сезона. Приоритетным вариантом для португальца является возвращение в «Реал».

Однако сам мадридский клуб не намерен подписывать Роналду. «Реал» планирует омолодить состав летом, и подписание 36-летнего Роналду в эти планы не вписывается.

Ранее от идеи возвращения Роналду уже отказался «Манчестер Юнайтед». Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что португалец не покинет клуб нынешним летом.