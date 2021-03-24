Слишком старый. Реал не собирается возвращать Роналду

Трансфер португальца не вписывается в стратегию клуба

  • 24.03.2021 19:26
  • 570 просмотров
  • 4 комментария
Слишком старый. Реал не собирается возвращать Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не устраивает ситуация в «Ювентусе», и он хотел бы покинуть туринский клуб в конце сезона. Приоритетным вариантом для португальца является возвращение в «Реал».

Однако сам мадридский клуб не намерен подписывать Роналду. «Реал» планирует омолодить состав летом, и подписание 36-летнего Роналду в эти планы не вписывается.

Ранее от идеи возвращения Роналду уже отказался «Манчестер Юнайтед». Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что португалец не покинет клуб нынешним летом.

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Источник — Cope

(4 голоса)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 19:44
    0
    На фото он выглядит лет на 45
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.03.2021 19:38
    +1
    Ihor86, 24.03.2021 19:30
    МЛС! Там РОН еще лет 5 может отбегать!
    а в Китае или Катаре еще 10 ))) но тож не его уровень
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.03.2021 19:37
    0
    перспективы Шахтера крепнут, если ПСЖ откажет, тогда вообще без вариантов ))
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 19:30
    +2
    МЛС! Там РОН еще лет 5 может отбегать!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 24.03.2021 19:30
    +2
    МЛС! Там РОН еще лет 5 может отбегать!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.03.2021 19:38
    +1
    Ihor86, 24.03.2021 19:30
    МЛС! Там РОН еще лет 5 может отбегать!
    а в Китае или Катаре еще 10 ))) но тож не его уровень
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 24.03.2021 19:44
    0
    На фото он выглядит лет на 45
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 24.03.2021 19:37
    0
    перспективы Шахтера крепнут, если ПСЖ откажет, тогда вообще без вариантов ))
    Ссылка
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