Вице-президент Ювентуса: «Роналду неприкасаемый, Пирло останется»

Павел Недвед – о планах «Ювентуса» на будущее

  • 24.03.2021 15:25
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Вице-президент Ювентуса: «Роналду неприкасаемый, Пирло останется»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Павел Недвед

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед опроверг слухи об уходе лидера команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло:

«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаемый. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне».

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов продать Роналду за 25 миллионов евро. На замену Пирло рассматривалась кандидатура Джан Пьеро Гасперини.

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Источник — DAZN

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