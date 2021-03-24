Вице-президент Ювентуса: «Роналду неприкасаемый, Пирло останется»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед опроверг слухи об уходе лидера команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло:
«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», он неприкасаемый. Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне».
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» готов продать Роналду за 25 миллионов евро. На замену Пирло рассматривалась кандидатура Джан Пьеро Гасперини.
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Источник — DAZN
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