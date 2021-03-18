Манчестер Юнайтед не будет бороться за Роналду

В конце нынешнего сезона Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Одним из претендентов на 36-летнего португальца называли его бывший клуб – «Манчестер Юнайтед».

Однако, по информации британских СМИ, «Красные дьяволы» не будут работать над возможным возвращением Роналду. У клуба нет экономических возможностей удовлетворить финансовые аппетиты португальца.

Двумя главными претендентами на подписание Роналду называются «Реал» и ПСЖ. Агент португальца уже провел переговоры с мадридским клубом.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах.