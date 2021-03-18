Манчестер Юнайтед не будет бороться за Роналду

У клуба нет денег на громкий камбэк португальца

  • 18.03.2021 18:25
  • 305 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед не будет бороться за Роналду
© Getty Images/Global Images Ukraine

В конце нынешнего сезона Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Одним из претендентов на 36-летнего португальца называли его бывший клуб – «Манчестер Юнайтед».

Однако, по информации британских СМИ, «Красные дьяволы» не будут работать над возможным возвращением Роналду. У клуба нет экономических возможностей удовлетворить финансовые аппетиты португальца.

Двумя главными претендентами на подписание Роналду называются «Реал» и ПСЖ. Агент португальца уже провел переговоры с мадридским клубом.

Ранее Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2003-2009 годах.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Express

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности