ВИДЕО. Не уважает тренера. Как Сирота уложил Андрея Шевченко на газон

За такое защитник может лишиться места в основе на матч против Франции

  • 24.03.2021 20:14
  • 5859 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Не уважает тренера. Как Сирота уложил Андрея Шевченко на газон

Забавный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины в Киеве на УТК Банникова.

Молодой игрок Александр Сирота уложил Андрея Шевченко на газон. За такое неуважение защитник может лишиться места в основе на матч отбора ЧМ-2022 против Франции.

ВИДЕО. Не уважает тренера. Как Сирота уложил Андрея Шевченко на газон

 

 

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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 21:07
    +2
    Ну як таку хрінь можна писати??? Автор точно -
    Ссылка
    валерий андриенко
    online
      валерий андриенко, 24.03.2021 20:57
    -4
    Поможет ли такой автобус против чемпиона мира прогноз дело не благодарное но состав не боевой минимум 0:2
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 24.03.2021 20:31
    +8
    Автор провокации в заголовках походу деревянными членами торговал перед тем как что то написать.Полную цитату можно глянуть в фильме
    Ширли- Мырли там дословно кто автор и чем он торговал.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.03.2021 20:30
    +8
    автор статті
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 24.03.2021 20:31
    +8
    Автор провокации в заголовках походу деревянными членами торговал перед тем как что то написать.Полную цитату можно глянуть в фильме
    Ширли- Мырли там дословно кто автор и чем он торговал.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 24.03.2021 20:30
    +8
    автор статті
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.03.2021 21:07
    +2
    Ну як таку хрінь можна писати??? Автор точно -
    Ссылка
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