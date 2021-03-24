Забавный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины в Киеве на УТК Банникова.
Молодой игрок Александр Сирота уложил Андрея Шевченко на газон. За такое неуважение защитник может лишиться места в основе на матч отбора ЧМ-2022 против Франции.
ВИДЕО. Не уважает тренера. Как Сирота уложил Андрея Шевченко на газон
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Источник — Sport.ua
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Ширли- Мырли там дословно кто автор и чем он торговал.
Ширли- Мырли там дословно кто автор и чем он торговал.
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