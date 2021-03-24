В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.
Матч пройдет в пригороде Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Франция – Украина. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция – ТРК Украина
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Источник — Sport.ua
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