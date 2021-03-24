Франция
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УКРАИНА
24.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Франция – Украина. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 марта в 21:45 команда Андрея Шевченко стартует в квалификации ЧМ

  • 24.03.2021 08:17
  • 159 просмотров
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Франция – Украина. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 24 марта, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Франции примет национальную команду Украины.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Франция – Украина.

Матч пройдет в пригороде Париже на стадионе «Стад де Франс» и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция – Украина. Квалификация ЧМ-2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция ТРК Украина

 
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Источник — Sport.ua

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    • 41.67% (60)
      1. Крупная победа Франции
    • 23.61% (34)
      2. Минимальная победа Франции
    • 22.92% (33)
      3. Ничья
    • 7.64% (11)
      4. Минимальная победа Украины
    • 4.17% (6)
      5. Крупная победа Украины
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