Сергей КОНОВАЛОВ: «Ничья с Францией была бы приемлемым результатом»

Бывший игрок сборной Украины Сергей Коновалов поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Франции (24 марта):

- Нашей сборной придется играть против мощного соперника, опять чемпионов мира, который проповедует атакующий футбол, тем более играя дома. Вся нагрузка ляжет на оборону, особенно на пару центральных защитников. И тут вызывает беспокойство, что с сильными командами наши игроки выглядят неубедительно. Это мы видели в Лиге Европы, когда в двух матчах против «Вильярреала» Забарный и Сирота проиграли все что можно, и с их зоны забивали голы. Также можно сказать и о Кривцове с Матвиенко в матче с «Ромой», их игра вызвала много вопросов. Проблема для наставника сборной?

- Да есть такое, и это правильно подмечено. Если «Шахтер» в ответном матче более или менее старался показать игру и зацепиться за ничью, то «Динамо» практически ничем не удивило, и вылезло наружу глобальные проблемы в обороне. И это есть болевой точкой не только для клубов, но и сборной, и естественно для тренерского штаба. Может они найдут какое-то альтернативное решение для центральных защитников наших ведущих двух команд. На сегодняшний день это проблема, видна даже не специалистам. И с таким соперником как Франция придется уплотнять центральную зону, может даже за счет опорного полузащитника, который будет играть ниже, больше действуя в отборе мяча в помощь двум центральным защитникам.

- Таким бесценным игроком мог быть Степаненко, но он травмирован.

- И это вопрос для главного тренера, на ком остановит свой выбор? Если с атакой у нас вроде все нормально, а вот с обороной головная боль для тренерского штаба. Сборная это не «Шахтер» и не «Динамо», а совокупность игроков, многие из которых выступают в топовых зарубежных чемпионатах, и они могут составлять костяк для команды. И здесь самое главное, чтобы ребята забыли, что они играют за «Шахтер», «Динамо», «Манчестер Сити» или «Аталанту». Это национальная сборная, и они должны уметь переключаться на другую волну.

- Не будет ли довлеть на игроков недавнее поражение 1:7 в контрольном матче?

- Они должны были давно забыть эту игру, сделать выводы и идти дальше. Пусть лучше вспоминают приятные моменты, как например, после этого поражения смогли собраться и в Киеве обыграть не менее грозного соперника сборную Испании. Нужно готовиться на позитиве!

- И на какой результат может рассчитывать наша сборная?

- Нужно всегда отталкиваться от худшего, и надеется на лучшее. Сначала нужно построить так игру, чтобы не пропустить. Будет тяжело, но что может быть лучше сильного соперника, на фоне которого есть возможность проверить свои возможности и претензии на будущее. Ничейный результат был бы приемлем исходом. Пожелаем нашим ребятам хорошей игры и позитивного результата. Ждем интересного футбола.