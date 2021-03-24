Снова этот Мазур. Марченко завершил борьбу на турнире в Швейцарии

Илья дважды подряд проиграл теннисисту из Германии

  • 24.03.2021 13:51
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Снова этот Мазур. Марченко завершил борьбу на турнире в Швейцарии
© Open Quimper. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№163 ATP) завершил выступление на челленджере в Лугано.
 
На старте соревнований украинец уступил Даниэлю Мазуру из Германии (№213 ATP), который на прошлой неделе обыграл его и Сергея Стаховского на пути к титулу в Биелле. 
 
Лугано. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:7(7), 5:7
 
Ранее во второй круг в Лугано вышли Сергей Стаховский и Виталий Сачко. Они разыграют между собой путевку в 1/4 финала.

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Источник — Sport.ua

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