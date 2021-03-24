Снова этот Мазур. Марченко завершил борьбу на турнире в Швейцарии

Украинский теннисист Илья Марченко (№163 ATP) завершил выступление на челленджере в Лугано.
На старте соревнований украинец уступил Даниэлю Мазуру из Германии (№213 ATP), который на прошлой неделе обыграл его и Сергея Стаховского на пути к титулу в Биелле.
Лугано. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 6:7(7), 5:7
Ранее во второй круг в Лугано вышли Сергей Стаховский и Виталий Сачко. Они разыграют между собой путевку в 1/4 финала.
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Источник — Sport.ua
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