Стаховский и Сачко выиграли первые матчи основной сетки на турнире в Лугано

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№193 ATP) и Виталий Сачко (№389 ATP) успешно стартовали на челленджере в Швейцарии.



Стаховский обыграл квалифаера Франческо Форти из Италии (№442 ATP), Виталий Сачко, который ранее преодолел сито отбора, выбил из борьбы четвертого сеяного Марка Полманса из Австралии (№137 ATP).



Еще один украинец Владислав Орлов (№366 ATP) в статусе лаки-лузера на челленджере в Хорватии уступил словаку Лукашу Кляйну (№276 ATP).



Лугано. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Франческо Форти (Италия, Q) – 6:4, 6:2

Виталий Сачко (Украина, Q) – Марк Полманс (Австралия, 4) – 2:6, 6:4, 6:2



Задар. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, LL) – Лукаш Кляйн (Словакия) – 1:6, 2:6