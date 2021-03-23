Стаховский и Сачко выиграли первые матчи основной сетки на турнире в Лугано

Владислав Орлов свой матч основной сетки в Задаре проиграл

  • 23.03.2021 17:36
  • 522 просмотра
  • 2 комментария
Стаховский и Сачко выиграли первые матчи основной сетки на турнире в Лугано
© ФТУ. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№193 ATP) и Виталий Сачко (№389 ATP) успешно стартовали на челленджере в Швейцарии. 
 
Стаховский обыграл квалифаера Франческо Форти из Италии (№442 ATP), Виталий Сачко, который ранее преодолел сито отбора, выбил из борьбы четвертого сеяного Марка Полманса из Австралии (№137 ATP).
 
Еще один украинец Владислав Орлов (№366 ATP) в статусе лаки-лузера на челленджере в Хорватии уступил словаку Лукашу Кляйну  (№276 ATP).
 
Лугано. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Франческо Форти (Италия, Q) – 6:4, 6:2
Виталий Сачко (Украина, Q) – Марк Полманс (Австралия, 4) – 2:6, 6:4, 6:2
 
Задар. Первый круг
Владислав Орлов (Украина, LL) – Лукаш Кляйн (Словакия) – 1:6, 2:6

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 23.03.2021 18:51
    0
    Переможець виходить на Джоковича
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 23.03.2021 18:17
    0
    Дивимось дербі.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.03.2021 18:51
    0
    Переможець виходить на Джоковича
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 23.03.2021 18:17
    0
    Дивимось дербі.
    Ссылка
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