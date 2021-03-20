Биелла. Украинцы завершили выступление на турнире

Украинские теннисисты завершили выступление на четвертом по счету челленджере в Биелле.
Илья Марченко проиграл квалифаеру в полуфинале одиночного разряда, Сергей Стаховский и Денис Молчанов уступили четвертым сеяным в финале пары.
Биелла. Полуфинал одиночного разряда
Илья Марченко (Украина) – Даниэль Мазур (Германия) – 3:6, 3:6
Биелла. Финал парного разряда
Денис Молчанов / Сергей Стаховский – Ллойд Гласспул / Мэтт Рейд (Великобритания) – 3:6, 4:6
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Источник — Sport.ua
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