БУЩАН: «Мы знали, что наша задача – бороться с Ференцварошем»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от выступлений в групповом турнире Лиги чемпионов:

«Если смотреть реально на вещи, то после жеребьевки все было понятно. Мы полгода назад вылетели из ЛЕ, а через полгода играем в ЛЧ. Никто не верил, что мы можем занять второе место в чемпионате. Такой скачок за пару месяцев, и мы в одной группе с «Ювентусом» и «Барселоной». Мы знали, что наша задача – бороться с «Ференцварошем». Возможно, забей «Ювентусу» первыми в Киеве, история могла сложиться по-другому.

Заметил, что такие команды сами играют и тебе дают до того, пока ты можешь. Они тебя зазывают, а потом раз укололи, второй – уже 0:2. В Киеве была игра не по счету. Все кричали, что «Барселона» приехала вторым составом, но они вышли и проявили себя на этом уровне. Там состав полмиллиарда стоит, лучшие молодые игроки. У нас бы второй состав привезли играть с Шепетовкой условной. Они вышли доказывать, что лучше звезд. Все ждали чуда, но его не произошло».

БУЩАН: «Серхио Рамос мне улыбался, а я в ответ ему. Получилось эпично»