БУЩАН: «Мы знали, что наша задача – бороться с Ференцварошем»

Голкипер «Динамо» поделился впечатлениями от выступлений в группе ЛЧ

  • 24.03.2021 08:05
  • 563 просмотра
  • 1 комментарий
БУЩАН: «Мы знали, что наша задача – бороться с Ференцварошем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от выступлений в групповом турнире Лиги чемпионов:

«Если смотреть реально на вещи, то после жеребьевки все было понятно. Мы полгода назад вылетели из ЛЕ, а через полгода играем в ЛЧ. Никто не верил, что мы можем занять второе место в чемпионате. Такой скачок за пару месяцев, и мы в одной группе с «Ювентусом» и «Барселоной». Мы знали, что наша задача – бороться с «Ференцварошем». Возможно, забей «Ювентусу» первыми в Киеве, история могла сложиться по-другому.

Заметил, что такие команды сами играют и тебе дают до того, пока ты можешь. Они тебя зазывают, а потом раз укололи, второй – уже 0:2. В Киеве была игра не по счету. Все кричали, что «Барселона» приехала вторым составом, но они вышли и проявили себя на этом уровне. Там состав полмиллиарда стоит, лучшие молодые игроки. У нас бы второй состав привезли играть с Шепетовкой условной. Они вышли доказывать, что лучше звезд. Все ждали чуда, но его не произошло».

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 24.03.2021 08:27
    0
    В ЛЧ Динамо мало б боротися з будь-якими командами. З Барселоною в Києві Динамо просто зіграло найгірший свій матч.
    Ссылка
    Oliynuk_sport
    online
      Oliynuk_sport, 24.03.2021 08:27
    0
    В ЛЧ Динамо мало б боротися з будь-якими командами. З Барселоною в Києві Динамо просто зіграло найгірший свій матч.
    Ссылка
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