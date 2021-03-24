БУЩАН: «Серхио Рамос мне улыбался, а я в ответ ему. Получилось эпично»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился эмоциями, которые удалось пережить осенью в дебютных матчах за сборную Украины:

«Матчи с Францией и Германией? Неделька тогда удалась у меня. И там, и там один и тот же Бущан, даже пропустив 7 голов, стал лучшим игроком матча сборной Украины. Дебют такой сумасшедший, я думал: зачем оно мне все надо? Сутки вообще не брал телефон в руки, пришел в себя, думаю – бывает. Кого не поставь – исход тот же самый был. Залетело все, что могло залететь.

Через два дня позвонил Луческу, это тоже дало свой импульс. Времени посыпать голову не было. Детская ошибка была с немцами, ощущения свои я могу описать, но если вспомнить первый тайм – я выхожу, Горецка летит на меня, и фиксируется фол. Я вижу мяч, он бежит на меня, жду столкновения, а он застал меня врасплох, и внимание уже было на нем, а не на мяче. После игры уже смешно было. На сегодняшний момент стараюсь быть стойким.

Удар Рамоса? Там штрафной такой был, можно и не падать. Хотел показать себя перед зрителями, а потом встаю, пытаюсь кого-то расставить, а он мне улыбается, а я в ответ ему. Получилось эпичное видео».

ФОТО. Обменялись любезностями. Как Рамос подмигнул Бущану