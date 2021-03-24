Испания – Греция. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Испания – Греция:

«Главный тренер испанцев Луис Энрике всегда дает шанс любому футболисту проявить себя в составе национальной сборной. Сейчас такой шанс получил 18-летний игрок «Барселоны» Педри. Также свой шанс получил Фати, который, к сожалению, травмирован. Но это также будет новая звезда, когда он восстановится.

Да, Энрике вернул в «Фурию Роху» Жорди Альбу. Но как его не вернуть, если он участвует в каждой атаке «Барселоны». Он отдает пасы и забивает. Это фантастический фланговый игрок, он просто универсал! Также вернули в сборную опытного Тьяго Алькантару.

За сборную Испании играют топовые футболисты. Мы увидели уровень Морено, который замечательно сыграл с «Динамо». Как его не вызвать в сборную? У него суперформа сейчас. Там все футболисты высокого качества. В чем их секрет успеха? Это культура работы с мячом, которая культивируется с детства. Футболист с детства должен учиться работать с мячом, чтобы была хорошая техника. Тогда такой игрок всегда будет полезен команде.

Сборная Испании – это творчество и изящество! Но они играют против организации, дисциплины и надежной обороны сборной Греции. В предыдущих шести играх греки пропустили всего лишь один мяч. Греков тренирует нидерландский специалист, который прошел школу «Аякс», Джон Ван 'т Схип.

Будет сложная игра. Испания, думаю, выиграет и, возможно, в один мяч. Счет может быть 1:0 в пользу испанцев. Испанцы будут владеть мячом и подходить к воротам, но будут пропускать быстрые атаки. Испания – творческая сборная. Если у нее сразу игра пойдет, она будет успешно играть весь матч, получая удовольствие от поединка и принося удовольствие зрителям.

Но Греция – очень сложный соперник. Мы помним, как греки выиграли Евро, играя в три центральных защитника, не давая никому принимать мяч. Сейчас Греция – сверхорганизованная, и много моментов не будет у их ворот. А вверху греки имеют преимущество.

Но, вне всякого сомнения, греки выиграют. Игра будет очень интересной», - сказал Грозный.

Матч Испания – Греция состоится 24 марта. Начало встречи – в 21:45.