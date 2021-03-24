ВИДЕО. Дневник сборной: день 2. Почему в Париж не взяли Довбика

Национальная команда Украины прибыла в Париж, полет длился чуть менее трех часов. Столица Франции встретила солнцем и погодой ощутимо теплее, чем в Киеве – плюс 13 градусов по Цельсию.

С самолета сине-желтые без задержек прошли на паспортный контроль, после чего, предъявив негативные ПЦР-тесты, последовали в командный автобус и фактически сразу выехали в направлении отеля Pullman La Defense.

Матч квалификации ЧМ-2022 между Францией и Украиной пройдет 24 марта в 21:45 по Киеву.

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