ВИДЕО. Дневник сборной: день 2. Почему в Париж не взяли Довбика

Сборная Украины прибыла во Францию на поединок квалификации ЧМ-2022

  • 24.03.2021 01:30
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ВИДЕО. Дневник сборной: день 2. Почему в Париж не взяли Довбика
© УАФ

Национальная команда Украины прибыла в Париж, полет длился чуть менее трех часов. Столица Франции встретила солнцем и погодой ощутимо теплее, чем в Киеве – плюс 13 градусов по Цельсию.

С самолета сине-желтые без задержек прошли на паспортный контроль, после чего, предъявив негативные ПЦР-тесты, последовали в командный автобус и фактически сразу выехали в направлении отеля Pullman La Defense.

Матч квалификации ЧМ-2022 между Францией и Украиной пройдет 24 марта в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Дневник сборной: день 2. Почему в Париж не взяли Довбика

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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