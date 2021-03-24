ГРОЗНЫЙ: «Украине по силам выиграть международный турнир U-21 в Турции»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный в интервью Sport.ua оценил шансы сборной Украины U-21 на турнире Antalya Cup, в рамках которого украинцы сыграют с Болгарией, Узбекистаном и Словакией.

«К сожалению, украинской молодежке U-21 не удалось выйти на чемпионат Европы. Мы заняли третье место в группе вслед за Данией и Румынией. Очень правильным было решение принять участие нашей сборной в турнире молодежных команд Antalya Cup. К слову, сборная Украины выиграла этот турнир в 2019 году.

В турнире играет шесть команд, и каждая сборная сыграет по три матча. 24 марта сборная Украины сыграет с Болгарией, 27 марта с Узбекистаном, а 29 марта – со Словакией. В турнире примут участие еще команды Северной Македонии и Казахстана.

Молодые ребята получат очень хорошую международную практику, так как некоторые из них вообще впервые приглашены в U-21, а многие не имеют постоянной игровой практики в своих клубах по различным причинам.

Тренерский штаб сборной получит очень много информации по каждому игроку и по команде в целом. Уверен, в каждом матче будет значительная ротация состава. Все игроки смогут проявить себя. Сейчас идет формирование нового коллектива. В сложных ситуациях проявят себя лидеры. Вырастет ответственность, так как здесь ты представляешь уже страну!

В Украине всегда умели и умеют работать с молодежью. У нас всегда умели открывать таланты. Просто очень сложно доводить их в стартовые составы ведущих команд. Это сложно было сделать, потому что места в старте были заняты очень качественными легионерами. Задачи у клубов были самые амбициозные, а именно – играть в Лиге чемпионов. Поэтому не удивительно, что сегодняшние игроки стартового состава сборной Украины Зинченко, Малиновский и Яремчук раскрывались за рубежом. Хотя все знали, что они талантливы. Но таковы реалии.

Но сейчас ситуация в стране кардинально изменилась по различным причинам, поэтому украинская молодежь постоянно играет во всех командах УПЛ. Первым к этому пришло «Динамо», которое пять лет назад сделало приоритет в пользу своих воспитанников и талантливой молодежи из других украинских городов. Это уже приносит свои плоды! Посмотрите на результаты.

Без молодежи сегодня невозможно представить и главную сборную страны. Подготовка украинской молодежи – это фирменный знак качества и визитка Украины! И не только потому что сборная Украины Александра Петракова стала чемпионом мира U-20. Наши сборные всех возрастов во всех турнирах рассматриваются всегда в числе главных фаворитов. Мы – футбольная страна! У нас много талантов, которыми важно правильно распорядиться. Но самая большая проблема – это переход во взрослый футбол, адаптация, доверие клубных тренеров. Нужна мотивация и профессионализм от молодых футболистов.

Украине по силам не только выиграть этот международный турнир, но и продемонстрировать свои лучшие качества и командную игру, а также характер», – сказал Грозный.