Вторая лига. Кривбасс выпустил перевес над Таврией на последней минуте

23 марта состоялись 5 перенесенных матчей Второй лиги чемпионата Украины. «Кривбасс» выпустил перевес над «Таврией» на последней минуте (1:1).
В группе A впереди «Диназ» Вышгород и «Ужгород», набравшие по 28 очков. В группе B лидирует харьковский «Металл» (29 очков).
Вторая лига Украины
Перенесенные матчи, 23 марта
«Таврия» Симферополь – «Кривбасс» Кривой Рог – 1:1
Голы: Бойко, 90 – Ременюк, 57.
«Яруд» Мариуполь – «Никополь» – 2:0
Голы: Слищенко, 27 (автогол), Мочевинский, 46.
«Днепр» Черкасcы – «Энергия» Новая Каховка – 1:0
Гол: Аверьянов, 7.
«Ужгород» – «Эпицентр» Дунаевцы – 2:0
Голы: Вишневский, 44, Чонка, 88.
«Рубикон» Киев – «Буковина» Черновцы – 1:3
Голы: Заричнюк, 68 – Калайтан, 10, 15, Клочан, 81.
Источник — Sport.ua
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