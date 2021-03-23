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23.03.2021, FT

Вторая лига. Кривбасс выпустил перевес над Таврией на последней минуте

23 марта состоялись 5 перенесенных матчей Второй лиги чемпионата Украины

  • 23.03.2021 20:59
  • 365 просмотров
  • 1 комментарий
Вторая лига. Кривбасс выпустил перевес над Таврией на последней минуте
© ФК Кривбасс Кривой Рог

23 марта состоялись 5 перенесенных матчей Второй лиги чемпионата Украины. «Кривбасс» выпустил перевес над «Таврией» на последней минуте (1:1).

В группе A впереди «Диназ» Вышгород и «Ужгород», набравшие по 28 очков. В группе B лидирует харьковский «Металл» (29 очков). 

Вторая лига Украины

Перенесенные матчи, 23 марта

«Таврия» Симферополь – «Кривбасс» Кривой Рог – 1:1

Голы: Бойко, 90 – Ременюк, 57.

«Яруд» Мариуполь  «Никополь» – 2:0

Голы: Слищенко, 27 (автогол), Мочевинский, 46.

«Днепр» Черкасcы  «Энергия» Новая Каховка – 1:0

Гол: Аверьянов, 7.

«Ужгород» – «Эпицентр» Дунаевцы – 2:0

Голы: Вишневский, 44, Чонка, 88.

«Рубикон» Киев  «Буковина» Черновцы – 1:3

Голы: Заричнюк, 68 – Калайтан, 10, 15, Клочан, 81.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 23.03.2021 21:32
    +1
    просто любопытно-есть ли фанаты у этой Таврии и для кого создан этот клуб?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 23.03.2021 21:32
    +1
    просто любопытно-есть ли фанаты у этой Таврии и для кого создан этот клуб?
    Ссылка
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