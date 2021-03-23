Яруд – Никополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 марта в 14:00 проходит перенесенный поединок 11-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Яруд» Мариуполь – «Никополь».
События матча
|24'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Виталий Слыщенко (Никополь).
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Источник — Sport.ua
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