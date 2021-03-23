В поединке 30-го тура чемпионата Франции по футболу парижский ПСЖ на выезде обыграл «Лион» со счетом 4:2. Форвард парижан Килиан Мбаппе отметился дублем.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лион» — ПСЖ — 2:4
Голы: Слимани, 62, Корне, 81 — Мбаппе, 15, 52, Перейра, 32, Ди Мария, 47
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Лион).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Ислам Слимани (Лион).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (ПСЖ).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Данилу Перейра (ПСЖ).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник — Sport.ua
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