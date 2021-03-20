30-й тур
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ПСЖ
21.03.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

После поражения парижан ожидает еще один сложный матч

  • 20.03.2021 20:06
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Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 марта, пройдет матч 30-го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» на своем поле примет ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Лион»

Подопечные Руди Гарсии проводят свой класический сезон. «Лион» традиционно находится в верхней части турнирной таблицы и ведет борьбу за чемпионство. В этом сезоне все немного иначе, ведь нет привычной гегемонии ПСЖ. «Лион» имеет 60 очков в активе и расположился на третьей позиции. Шансы выйти на первое место у команды еще есть.

В данный момент футболисты «Лиона» проводят беспроигрышную серию из четырех матчей. Команда в непростых матчах обыграла «Брест» (3:2) и «Ренн» (1:0). Между этими матчами были ничьи с «Марселем» (1:1) и «Реймсом» (1:1). В кубке Франции у «Лиона» дела идут хорошо. В 1/16 финала клуб разгромил «Сошо» (5:2) и прошел дальше. 

ПСЖ

У ПСЖ непростой сезон. Парижане неожиданно часто теряют очки в чемпионате и сейчас занимают лишь второе место (60 очков), отставая от лидирующего «Лилля» на три балла. По ходу сезона из-за разногласий с директором Леонардо клуб покинул Томас Тухель, у которого сейчас хорошо идут дела в «Челси». Ему на смену пришел бывший игрок ПСЖ Маурисио Почеттино. Кардинально улучшить игру и стабилизировать результаты команды аргентинскому специалисту пока не удалось. ПСЖ чередует небольшие серии побед из поражениями. 

С конца января по середину марта ПСЖ одержал пять побед и трижды уступил. Парижане уступили «Лорьяну» (2:3), который борется за выживание, дома были биты «Монако» (0:2), а в последнем туре был провал в игре с «Нантом» (1:2). После этого поражения подопечные реабилитировались в Кубке Франции, уверенно разобравшись в 1/8 финала с «Лиллем» (3:0). Также не стоит забывать, что ПСЖ продолжает выступления в Лиге чемпионов. В 1/8 финала парижане не оставили шансов «Барселоне», обыграв ее по сумме двух матчей со счетом 5:2. Это должно внушать игрокам уверенность в себе. Неудачи в чемпионате пока лишь локальные. Клуб должен добавить в решающей стадии сезона.

Ориентировочные составы

«Лион»: Лопес – Корне, Марсело, Денайер, Дюбуа, Ауар, Мендеш, Пакета, Экамби, Депай, Кадевере.

ПСЖ: Навас – Флоренци, Кимбембе, Маркиньос, Диалло, Верратти, Паредес, Ди Мария, Рафинья, Мбаппе, Кин.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что гости одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.30 по линии Parimatch.

21 марта, воскресенье

«Лион» –  ПСЖ
Лион. Стадион «Парк Олимпик Лион». 22:00
Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

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